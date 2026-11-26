Владимир Верещака из 34-й отдельной бригады морской пехоты решил продолжить службу, несмотря на возможность уволиться по состоянию здоровья. Историю военного, пережившего инфаркт во время выполнения задания, рассказали Военно-морские силы ВСУ.

«Есть люди, для которых война не заканчивается даже тогда, когда врачи ставят точку. Когда ВЛК освобождает от службы, когда есть законное право покинуть боевые позиции и наконец подумать о себе. Они возвращаются. К своим. К побратимам. Один из них — матрос Владимир Верещака», — рассказывают в ВМС.

Присоединившись в 2024 году к Силам обороны, он попал в подразделение, которое выполняло боевые задачи на родной для него Херсонщине, где почти три года переправлял через Днепр личный состав, доставлял боеприпасы и продовольствие, а также занимался эвакуацией раненых.

«Морской пехотинец не раз возвращался в строй после ранений. А затем во время боевого выхода случился инфаркт миокарда. Вывод военно-врачебной комиссии был однозначным: списание. Казалось бы, теперь можно вздохнуть с облегчением. Вернуться к гражданской жизни, к семье. Но Владимир попросился обратно. Не в тыловую часть, не на более спокойную должность — в свое боевое подразделение», — говорится в посвященном ему посте.

При этом наш герой не считает себя смельчаком, отмечая, что просто научился справляться со своим страхом.

«Я воюю на родной земле. Это мои родные места, мой город, здесь моя семья. Я пережил оккупацию и не хочу, чтобы это повторилось на моей земле или где-либо еще», — объясняет морпех.

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