Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил 26 ноября о возвращении в Украину 250 тел погибших. По заявлению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось осуществить по итогам совместной работы представителей Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В Координационном штабе выразили искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку в реализации репатриационных мероприятий.

«Отдельная благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, организует передачу тел погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебномедицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, осуществляющим общую координацию», — отметили в Коордштабе.

До этого Россия заявила об обмене телами погибших с Украиной в формате 250 на 22.

Ранее Джаред Кушнер анонсировал крупнейший обмен пленными между Украиной и Россией с начала войны.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил во время мероприятия «Диалог ради единства», что крупный обмен пленными между Украиной и РФ будет проходить в несколько этапов, а не за один день, поскольку процесс сейчас находится на стадии согласования.

Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) принципиально договорились о крупном обмене военнопленными.

Украина и Россия ведут переговоры о новом крупном обмене пленными, в рамках которого планируется вернуть более тысячи граждан. Окончательное количество участников обмена стороны пока еще согласовывают.

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