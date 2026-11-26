Sztab koordynacyjny ds. postępowania z jeńcami wojennymi poinformował 26 listopada o powrocie na Ukrainę 250 ciał poległych. Według oświadczenia strony rosyjskiej należą one do ukraińskich żołnierzy.

Śledczy organów ścigania wspólnie z przedstawicielami instytucji eksperckich podejmą wszelkie niezbędne działania w celu identyfikacji repatriowanych ofiar.

Działania repatriacyjne udało się zrealizować dzięki wspólnej pracy przedstawicieli Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi, Połączonego Centrum przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, Sił Zbrojnych Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka, Sekretariatu Pełnomocnika ds. Osób Zaginionych w Szczególnych Okolicznościach, Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz innych struktur Sektora Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy.

W Sztabie Koordynacyjnym wyrażono szczerą wdzięczność Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża za pomoc i wsparcie w realizacji działań repatriacyjnych.

„Szczególne podziękowania kierujemy do personelu Połączonego Centrum Zapewnienia Działań Służb Wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy, które zajmuje się transportem zmarłych repatriowanych do wyspecjalizowanych instytucji państwowych, organizuje przekazywanie ciał poległych przedstawicielom organów ścigania w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz ekspertyz sądowo-medycznej w systemie Ministerstwa Zdrowia, a także przedstawicielom struktur współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy sprawują ogólną koordynację” – zaznaczono w Sztabie Koordynacyjnym.

Wcześniej Rosja ogłosiła wymianę ciał poległych z Ukrainą w stosunku 250 do 22.

Wcześniej Jared Kushner zapowiedział największą wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją od początku wojny.

Szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow oświadczył podczas wydarzenia „Dialog na rzecz jedności”, że duża wymiana jeńców między Ukrainą a Federacją Rosyjską odbędzie się w kilku etapach, a nie w ciągu jednego dnia, ponieważ proces ten znajduje się obecnie na etapie uzgodnień.

Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych negocjacji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie dużej wymiany jeńców wojennych.

Ukraina i Rosja prowadzą negocjacje w sprawie nowej, szeroko zakrojonej wymiany jeńców, w ramach której planują zwrócić ponad tysiąc obywateli. Strony nadal uzgadniają ostateczną liczbę uczestników wymiany.

Czytaj nas na