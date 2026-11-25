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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час заходу «Діалог заради єдності», що великий обмін полоненими між Україною та рф відбуватиметься в кілька етапів, а не за один день, оскільки процес нині перебуває на стадії узгодження.

За його словами, перші військовополонені можуть повернутися вже наприкінці листопада або на початку грудня, тобто значно раніше Різдва.

Він також зазначив, що того ж дня спілкувався з російською стороною щодо обміну та вказав на наявність певних труднощів через те, кого москва готова або не готова віддавати. Крім того, Буданов повідомив про роботу над поверненням до кінця року як військовополонених, так і цивільних громадян, зокрема із Запорізької та Херсонської областей.

Джерело: «РБК-Україна».

Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими.

Україна та росія проводять переговори щодо нового великого обміну полоненими, у межах якого планують повернути понад тисячу громадян. Остаточну кількість учасників обміну сторони наразі ще узгоджують.

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