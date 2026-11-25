Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил в ходе мероприятия «Диалог ради единства», что крупный обмен пленными между Украиной и РФ будет проходить в несколько этапов, а не за один день, поскольку процесс в настоящее время находится на стадии согласования.

По его словам, первые военнопленные могут вернуться уже в конце ноября или в начале декабря, то есть значительно раньше Рождества.

Он также отметил, что в тот же день общался с российской стороной по поводу обмена и указал на наличие определенных трудностей, связанных с тем, кого Москва готова или не готова отдавать. Кроме того, Буданов сообщил о работе над возвращением до конца года как военнопленных, так и гражданских лиц, в частности из Запорожской и Херсонской областей.

Источник: «РБК-Украина».

Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) принципиально договорились о крупном обмене военнопленными.

Украина и Россия ведут переговоры о новом крупном обмене пленными, в рамках которого планируется вернуть более тысячи граждан. Окончательное количество участников обмена стороны пока еще согласовывают.

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