В среду, 25 ноября 2026 года, в Трускавце на Львовщине начали работу два муниципальных медицинских учреждения из оккупированного россиянами Торецка Донецкой области. Речь идет о центральной городской больнице и Центре первичной медико-санитарной помощи, где работают семейные врачи. Переезд позволит медикам продолжить работу и оказывать помощь жителям Торецкой общины за пределами оккупированной территории.

Из-за российской оккупации Торецка врачи больше не могут полноценно работать в родном городе. Поэтому учреждения решили переместиться на подконтрольную Украине территорию, чтобы не прекращать оказание медицинских услуг своим пациентам.

Новым местом работы медиков стал Трускавец — город во Львовской области. В горсовете пояснили, что этот вариант был выбран после длительных обсуждений и расчетов. В частности, учитывались потребности переселенцев, ведь в общине проживает много внутренне перемещенных лиц. «К сожалению, Торецк сейчас находится под оккупацией россиян, поэтому оказывать медицинские услуги своим жителям торецкие медики могут только за пределами этой территории», — отметили в Трускавецком городском совете.

Какие медицинские учреждения переехали в Трускавец

Во Львовскую область перенесли два коммунальных учреждения из Торецка. Первое — Центральная городская больница, которая оказывает медицинскую помощь пациентам по различным направлениям. Вторая — Центр первичной медико-санитарной помощи, где работают семейные врачи и оказывают базовые медицинские услуги.

В церемонии открытия приняли участие представители Донецкой и Львовской областей. Донецкую область представляли глава областной военной администрации Вадим Филашкин, мэр Торецка Василий Чинчик, а также руководители обоих медицинских учреждений — Игорь Боштан и Анна Рябова. К мероприятию присоединились и сотрудники больницы и центра первичной помощи.

Переезд медицинских учреждений позволяет сохранить не только сами учреждения, но и рабочие места для их сотрудников. Медики смогут продолжать профессиональную деятельность, а жители Торецкой общины, которые выехали из зоны оккупации, — получать помощь от знакомых врачей. В то же время конкретные адреса приёма, график работы и перечень доступных услуг в сообщении горсовета не уточнили.

Почему медики выбрали именно Трускавец

В Трускавецком городском совете пояснили, что при выборе нового места для медицинских учреждений учитывали количество переселенцев в общине. По словам представителей горсовета, соотношение внутренне перемещенных лиц к местному населению здесь является одним из самых высоких в Украине. Для общины это означает дополнительную потребность в медицинских услугах. Люди, которые из-за войны покинули свои дома, нуждаются в консультациях семейных врачей, обследованиях и лечении. Поэтому появление медицинских учреждений из Торецка может стать важной поддержкой как для переселенцев из Донецкой области, так и для других жителей общины.

В то же время переезд не означает, что больницы перестали быть учреждениями Торецкой общины. Они продолжают работу за пределами родного города из-за оккупации. Такой формат позволяет сохранить связь между медицинскими работниками и пациентами, которые были вынуждены покинуть Донецкую область.

Медики надеются вернуться в Торецк

Глава Трускавецкой общины Андрей Кульчинский поздравил коллег с началом работы и выразил надежду на сотрудничество между медицинскими учреждениями. Он также подчеркнул, что нынешний переезд не должен быть окончательным решением. «Верим, что со временем Украина победит, и торецкие медицинские учреждения смогут вернуться в родной край и оказывать услуги жителям Торецка в Донецкой области под мирным украинским небом. А пока надеемся на позитивное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими медицинскими учреждениями и специалистами», — отметил Андрей Кульчинский.

Таким образом, пока Торецк остается под российской оккупацией, его медики будут продолжать работать на подконтрольной Украине территории. Открытие двух учреждений в Трускавце позволяет сохранить медицинские бригады и обеспечить доступ к помощи для людей, которые были вынуждены уехать из родного города. О начале работы медицинских учреждений сообщил Трускавецкий городской совет.

На Торецком направлении больше не фиксируются случаи, когда российские военные пытаются выдавать себя за гражданских, поскольку в этом районе уже не осталось мирных жителей.

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