Жители временно оккупированной Крестовки (бывшее Кировское) в Донецкой области пожаловались на отсутствие отопления и длительные отключения электроэнергии, из-за чего температура в квартирах упала до 12–13 градусов. По словам местных жителей, отопительный сезон в городе до сих пор не начался, а свет в течение шести суток подавался в общей сложности около шести часов.

Из-за холода и отсутствия электроснабжения люди вынуждены спать в одежде под несколькими одеялами, ложиться спать уже в 17:00–18:00 после наступления сумерек, греться у газовых плит, опасаясь высоких счетов за газ, и класть детям в постели грелки.

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Кроме того, отсутствие электричества и связи затрудняет дистанционное обучение школьников, а из-за проблем с питанием встал вопрос о закрытии детских садов, в то время как местные жители жалуются на бездействие оккупационной администрации.

Источник: Facebook Дениса Казанского.

Из-за интенсивных российских ударов по критической инфраструктуре Киева оборудование «Киевводоканала» работает с повышенной нагрузкой. Жителей столицы и предприятия призывают сократить потребление воды, чтобы сохранить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий готовит к запуску единую цифровую платформу, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии базовых коммунальных услуг — электроэнергии, отопления и водоснабжения.

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