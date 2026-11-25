В Хмельницком перед судом предстанет 20-летний местный житель, который обманул жителя Волынской области при продаже автомобильного руля через социальную сеть.

Потерпевший нашел объявление о продаже автозапчастей и перечислил продавцу 20 тысяч гривен в качестве предоплаты, после чего злоумышленник начал придумывать причины для отсрочки доставки и так и не отправил товар.

Правоохранители установили личность фигуранта и объявили ему подозрение в мошенничестве по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время следователи Хмельницкого районного управления полиции завершили досудебное расследование, а обвинительный акт под процессуальным руководством прокуратуры направили на рассмотрение в суд.

Источник: сообщение полиции Хмельницкой области.

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