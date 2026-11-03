У Києві викрили групу шахраїв, які привласнювали житло літніх людей

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Національна поліція викрила сімох підозрюваних, які, за версією слідства, входили в довіру до самотніх літніх людей, щоб заволодіти їхньою нерухомістю, а також привласнили понад 2 млн грн державної компенсації на придбання житла для військовослужбовців.

За даними правоохоронців, учасники групи діяли за заздалегідь узгодженим планом і мали розподілені ролі. Вони знаходили самотніх людей похилого віку, допомагали їм у побуті та проводили з ними час, поступово здобуваючи довіру й доступ до майна. Надалі фігуранти могли впливати на рішення потерпілих щодо розпорядження нерухомістю.

Організаторкою групи слідство вважає 49-річну киянку. За інформацією поліції, вона координувала спільників, шукала потенційних потерпілих і контролювала оформлення угод із нерухомістю. Один із задокументованих епізодів стосується заволодіння частиною квартири в Києві, яка належала літній жінці.

Окремо правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів, призначених для забезпечення житлом визначених категорій військовослужбовців. До неї, за версією слідства, залучили колишнього військового, який мав право на державну житлову компенсацію, та його дружину.

Для отримання виплати фігуранти оформили договір купівлі-продажу будинку із земельною ділянкою на Київщині за штучно завищеною ціною. Після перерахування компенсації гроші знімали частинами та розподілили між учасниками оборудки. Загальна сума привласнених коштів перевищила 2 млн грн.

У межах розслідування оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими поліції Криму провели 16 санкціонованих обшуків у Києві та Київській області за силової підтримки спецпризначенців.

Сімом фігурантам повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Двом із них додатково інкримінують замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, учинений за попередньою змовою групою осіб.

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