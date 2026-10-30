На Закарпатті засудили шахраїв, які виманювали гроші у підприємців

0:00 / 0:00

На Закарпатті двох учасників злочинного угруповання, яке вимагало в підприємців і місцевих жителів мільйони гривень та долари за вигадані борги й можливість вести бізнес, засудили до тривалого ув’язнення. Співорганізатор отримав 8 років і 6 місяців позбавлення волі, а один із виконавців — 7 років і 6 місяців.

За матеріалами справи, угруповання складалося з чотирьох осіб. Вони видавали себе за місцевих кримінальних авторитетів і систематично вимагали гроші у підприємців та мешканців регіону.

За можливість безперешкодно вести бізнес з підприємців вимагали 11 млн грн. Потерпілим також висували вимоги сплатити вигадані борги та поповнити кримінальний «общак». У разі відмови їм погрожували насильством і розправою.

Зокрема, від міжнародного перевізника вимагали 2 тис. доларів США, а надалі — щомісяця передавати ще по 200 доларів до кримінального «общака».

В іншому випадку від чоловіка вимагали 7 тис. доларів США за неіснуючий борг. Ще одному потерпілому погрожували розправою, вимагаючи 47 тис. доларів нібито за картковий борг.

Лише за 2020 рік учасники угруповання планували отримати понад 464 тис. доларів США в перерахунку.

За даними прокуратури, організатор підшукував потерпілих, керував вимаганнями та розподіляв отримані гроші.

Співорганізатор і виконавці відповідали за силову підтримку та залякування людей, у яких вимагали кошти.

У серпні 2020 року учасників угруповання затримали під час передачі грошей.

Прокурорам Закарпатської обласної прокуратури вдалося довести вину двох учасників угруповання.

Співорганізатора засудили до 8 років і 6 місяців позбавлення волі, одного з виконавців — до 7 років і 6 місяців ув’язнення.

Водночас розгляд справи щодо організатора зупинили через його призов на військову службу. Четвертий учасник угруповання перебуває в розшуку.

Вину фігурантів довели прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Раніше на Івано-Франківщині викрили трьох молодих мешканців Коломийщини, які, за даними слідства, викрали майже 645 тисяч гривень із банківських рахунків 16 українців. Серед підозрюваних — неповнолітній, а серед потерпілих — троє військовослужбовців.

Раніше слідчі Шевченківського управління поліції Києва спільно з кіберполіцієюзавершилидосудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно киянина, який ошукав волонтера-колишнього військовослужбовця.

Нагадаємо, у Києві шахраї виманювали гроші за оренду неіснуючих квартир.

Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого, за версією слідства, обманювали громадян України та інших країн через платформи для знайомств і месенджери.

Читай нас у