У Києві шахраї виманювали гроші за оренду неіснуючих квартир

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У Києві викрили шахрайську схему з орендою неіснуючого житла. Організатор видавав себе за власника квартир, полковника поліції або військовослужбовця, а двоє його спільниць допомагали отримувати гроші від потерпілих.

За даними слідства, протягом 2023–2024 років фігуранти публікували оголошення про оренду квартир в інтернеті. Для підтвердження своєї особи псевдовласник надсилав потенційним орендарям копії документів і посвідчень, зокрема справжніх, власники яких не знали про їх використання.

Шахраї вимагали завдаток, оплату першого й останнього місяців проживання, а також гроші нібито за послуги нотаріуса. Для переказів використовували банківські рахунки підставних осіб — так званих дропів.

У результаті ошукали шістьох людей. Після отримання коштів псевдовласник переставав виходити на зв’язок.

Організатором схеми виявився уродженець Донецької області, який виїхав до Росії. Йому та двом спільницям повідомили про підозру в шахрайстві.

Джерело: Київська міська прокуратура.

Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого, за версією слідства, обманювали громадян України та інших країн через платформи для знайомств і месенджери. Для реалізації схеми вони використовували фейкові жіночі акаунти. У цій справі в Україні вперше оголосили підозри за організацію шахрайського кол-центру.

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