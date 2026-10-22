В Киеве мошенники выманивали деньги за аренду несуществующих квартир

В Киеве раскрыли мошенническую схему, связанную с арендой несуществующего жилья. Организатор выдавал себя за владельца квартир, полковника полиции или военнослужащего, а две его сообщницы помогали получать деньги от потерпевших.

По данным следствия, в течение 2023–2024 годов фигуранты публиковали объявления об аренде квартир в интернете. Для подтверждения своей личности псевдовладелец присылал потенциальным арендаторам копии документов и удостоверений, в том числе подлинных, владельцы которых не знали об их использовании.

Мошенники требовали залог, оплату первого и последнего месяцев проживания, а также деньги якобы за услуги нотариуса. Для переводов использовали банковские счета подставных лиц — так называемых «дропов».

В результате были обмануты шесть человек. После получения средств псевдовладелец переставал выходить на связь.

Организатором схемы оказался уроженец Донецкой области, который уехал в Россию. Ему и двум сообщницам сообщили о подозрении в мошенничестве.

Источник: Киевская городская прокуратура.

Злоумышленники рассылают SMS, выдавая себя за представителей «Укрпочты», и просят оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку. Переход по указанной в сообщении ссылке грозит кражей личной информации и данных банковских карт.

Во Львовской области правоохранители раскрыли мошеннический колл-центр, сотрудники которого, по версии следствия, обманывали граждан Украины и других стран через платформы для знакомств и мессенджеры. Для реализации схемы они использовали фейковые женские аккаунты. По этому делу в Украине впервые объявили подозрения в организации мошеннического колл-центра.

Читай нас в