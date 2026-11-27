Национальный банк Украины представил памятную монету «С миром в сердце. Иоанн Павел II», посвященную 25-й годовщине исторического визита Папы Римского в Украину.

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, содержит 31,1 г чистого металла и имеет цветную печать. Ее тираж составит 3 тысячи экземпляров.

На аверсе изображены две фигуры, обнимающиеся в знак примирения, одна из них держит оливковую ветвь. Также размещена надпись «Прощаем и просим прощения» на украинском и польском языках. На реверсе — портрет Иоанна Павла II с жестом благословения и символическое изображение голубя.

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Источник: НБУ