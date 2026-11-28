Владимир Зеленский принес извинения премьер-министру Италии Джордже Мелони после атаки на российский корвет у берегов Ливии.

Причиной недовольства Рима стало отсутствие предварительного уведомления об операции, а не сам удар по российскому кораблю.

По данным источников ТСН, Мелони возмутило то, что Киев не предупредил итальянскую сторону о подготовке операции. При этом, как отмечается, ни одна из европейских стран не была проинформирована заранее, а координация осуществлялась с другими партнерами.

После телефонного разговора стороны договорились наладить прямой обмен информацией между соответствующими органами, а также обеспечить регулярную и эффективную коммуникацию для координации дальнейших действий.

Источник: ТСН.

В пятницу, 27 ноября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела напряженный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной стали украинские удары по российским кораблям у побережья Ливии, о которых Киев заранее не сообщил европейским партнерам. В офисе Мелони заявили, что такие действия угрожают безопасности региона и могут привести к распространению войны на Средиземноморье.

Президент Владимир Зеленский подтвердил премьер-министру Италии Джорджи Мелони, что украинская операция против российских судов у берегов Ливии состоялась без предварительной координации с европейскими партнерами. В то же время Украина готова наладить регулярный обмен информацией с Италией.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в ливийском порту Бенгази.

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