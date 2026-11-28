28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по рассмотрению преступления агрессии России против Украины.

Закон предусматривает, что Украина получит статус члена Руководящего комитета Спецтрибунала. Это позволит украинской стороне участвовать в формировании политики его деятельности, утверждении бюджета и решении административных вопросов.

Таким образом, Украина будет принимать непосредственное участие в управлении и организационной работе Спецтрибунала, созданного для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Источник: Офис президента Украины.

Верховная Рада обратилась к парламентам стран — участниц Международной Крымской платформы с призывом не признавать последствий российской агрессии , усилить давление на Москву и поддержать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

Верховная Рада поддержала присоединение Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. За соответствующее решение 25 ноября проголосовали 293 народных депутата .

Ранее правительство Финляндии поддержало создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также Международной компенсационной комиссии для Украины. Соответствующие предложения уже переданы на рассмотрение финского парламента.

Читай нас в