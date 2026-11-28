Кабинет Министров продлил срок бронирования работников предприятий, имеющих критически важное значение, до 20 декабря.

Это решение дает бизнесу дополнительное время для переоформления статуса предприятий как критически важных и получения отсрочек для сотрудников.

Продление бронирования не будет происходить автоматически. Работодателям необходимо повторно подать соответствующие документы через портал «Дія».

До 20 декабря предприятия также должны привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом — не более 95% персонала.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил 27 ноября, что считает периодическое обновление правил бронирования необходимым в условиях полномасштабной войны.

Бронирование по-новому: нашел ли Кабмин баланс между фронтом и тылом.

Корецкий заявил о злоупотреблениях при бронировании работников.

«Украинская правда» получила статус критически важного предприятия.

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