Кабмин продлил срок бронирования работников до 20 декабря
Кабинет Министров продлил срок бронирования работников предприятий, имеющих критически важное значение, до 20 декабря.
Это решение дает бизнесу дополнительное время для переоформления статуса предприятий как критически важных и получения отсрочек для сотрудников.
Продление бронирования не будет происходить автоматически. Работодателям необходимо повторно подать соответствующие документы через портал «Дія».
До 20 декабря предприятия также должны привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом — не более 95% персонала.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил 27 ноября, что считает периодическое обновление правил бронирования необходимым в условиях полномасштабной войны.
Бронирование по-новому: нашел ли Кабмин баланс между фронтом и тылом.
Корецкий заявил о злоупотреблениях при бронировании работников.
«Украинская правда» получила статус критически важного предприятия.