Национальное антикоррупционное бюро предоставило по запросу парламентской временной следственной комиссии приказ о командировке директора НАБУ Семена Кривоноса. Согласно документу, он будет находиться за границей с 22 ноября по 6 декабря и должен посетить Италию, Бельгию, Польшу и Японию.

По информации Гончаренко, с 23 по 26 ноября Семен Кривонос находился в Риме, где проходил форум по вопросам верховенства права. 24 ноября директора НАБУ пригласили на двухчасовую панельную дискуссию, а на следующий день — на закрытый круглый стол.

Таким образом, во время обоих заседаний ВСК — 23 и 25 ноября — Кривонос находился в Италии.

На 26–27 ноября в Брюсселе для него были запланированы «рабочие встречи» с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. В то же время, как подчеркнул Гончаренко, комиссия не получила подтверждений проведения этих встреч.

«Приглашения на эти встречи нам не предоставили», — написал нардеп.

Самой длительной частью командировки станет поездка в Токио. С 29 ноября по 5 декабря Кривонос будет проходить недельный курс Японского агентства международного сотрудничества (JICA) под названием «Повышение потенциала в сфере противодействия отмыванию средств». По словам Гончаренко, директор НАБУ является одним из 12 участников обучения.

Председатель временной следственной комиссии отметил, что ранее предлагал Кривоносу выбрать одну из двух дат заседания — 7 или 11 декабря. Поскольку командировка заканчивается 6 декабря, она, по мнению Гончаренко, уже не должна препятствовать участию директора НАБУ в работе комиссии.

В то же время нардеп иронично предположил, что после перелета из Токио Кривонос может столкнуться с джетлагом.

Также Гончаренко вспомнил ситуацию с главой Государственной службы финансового мониторинга Филиппом Прониным. Ранее тот не явился на заседание ВСК из-за больничного, а уже на следующий день находился в Танзании.

Народный депутат иронично заметил, что тема противодействия отмыванию средств, похоже, особенно часто становится поводом для дальних зарубежных поездок.

Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что после возвращения из зарубежной командировки рассмотрит приглашение на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады, которую возглавляет народный депутат Алексей Гончаренко.

Директор НАБУ Семен Кривонос, глава САП Александр Клименко, бывший председатель СБУ Василий Малюк и экс-генпрокурор Руслан Кравченко не явились на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Депутат Алексей Гончаренко повторно пригласил их на заседание.

Ранее Кривонос заявил о медийной атаке на НАБУ и САП.

Генерал Дука подтвердил обвинения Кравченко в адрес директора НАБУ Кривоноса.

Также генерал СБУ Дука предложил руководителям НАБУ и САП пройти проверку на полиграфе.

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