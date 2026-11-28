Krajowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) przekazało, na wniosek parlamentarnej tymczasowej komisji śledczej, rozkaz dotyczący podróży służbowej dyrektora NABU, Semiona Krywonos. Zgodnie z dokumentem będzie on przebywał za granicą od 22 listopada do 6 grudnia i ma odwiedzić Włochy, Belgię, Polskę oraz Japonię.

Według informacji Gonczarenki, w dniach od 23 do 26 listopada Semen Krywonos przebywał w Rzymie, gdzie odbywało się forum poświęcone kwestiom praworządności. 24 listopada dyrektor NABU został zaproszony na dwugodzinną dyskusję panelową, a następnego dnia – na zamknięty okrągły stół.

W ten sposób podczas obu posiedzeń TSK – 23 i 25 listopada – Krywonos przebywał we Włoszech.

W dniach 26–27 listopada w Brukseli zaplanowano dla niego „spotkania robocze” z Inicjatywą Antykorupcyjną UE na Ukrainie. Jednocześnie, jak podkreślił Gonczarenko, komisja nie otrzymała potwierdzenia odbycia tych spotkań.

„Nie przekazano nam zaproszeń na te spotkania” – napisał poseł.

Najdłuższą częścią podróży służbowej będzie wyjazd do Tokio. Od 29 listopada do 5 grudnia Krywonos weźmie udział w tygodniowym kursie organizowanym przez Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej (JICA) pod tytułem „Zwiększanie zdolności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy”. Według Gonczarenki dyrektor NABU jest jednym z 12 uczestników szkolenia.

Przewodniczący tymczasowej komisji śledczej zaznaczył, że wcześniej proponował Krywonosowi wybranie jednej z dwóch dat posiedzenia — 7 lub 11 grudnia. Ponieważ wyjazd służbowy kończy się 6 grudnia, jego zdaniem nie powinien już stanowić przeszkody w udziale dyrektora NABU w pracach komisji.

Jednocześnie poseł ironicznie zasugerował, że po locie z Tokio Krywonos może zmagać się z jet lagiem.

Gonczarenko wspomniał również o sytuacji z przewodniczącym Państwowej Służby Monitoringu Finansowego Filipem Proninem. Wcześniej nie stawił się on na posiedzeniu komisji śledczej z powodu zwolnienia lekarskiego, a już następnego dnia przebywał w Tanzanii.

Poseł ironicznie zauważył, że temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy wydaje się szczególnie często stanowić pretekst do dalekich podróży zagranicznych.

Informację tę przekazał przewodniczący komisji śledczej, poseł Ołeksij Honczarenko, na swoim kanale w Telegramie.

Dyrektor NABU Semen Krywonos oświadczył, że po powrocie z zagranicznej podróży służbowej rozpatrzy zaproszenie na posiedzenie tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej, której przewodniczy poseł Oleksij Honczarenko.

Dyrektor NABU Semen Krywonos, szef SAP Oleksandr Klymenko, były szef SBU Wasyl Maljuk oraz były prokurator generalny Rusłan Kravczenko nie pojawili się na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej. Poseł Oleksij Honczarenko ponownie zaprosił ich na posiedzenie.

Wcześniej Krywonos oświadczył, że NABU i SAP są przedmiotem ataku medialnego.

Generał Duka potwierdził zarzuty Kravczenki pod adresem dyrektora NABU Kryvonosa.

Ponadto generał SBU Duka zaproponował szefom NABU i SAP poddanie się badaniu poligrafowemu.

Czytaj nas na