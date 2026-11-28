国家反腐败局应议会临时调查委员会的请求，提供了该局局长谢苗·克里沃诺斯的外派命令。 根据该文件，他将于11月22日至12月6日出访国外，计划访问意大利、比利时、波兰和日本。

据贡恰连科透露，11月23日至26日，塞梅恩·克里沃诺斯在罗马参加了一场关于法治问题的论坛。 11月24日，国家反腐败局局长受邀参加了一场为时两小时的小组讨论，次日又受邀参加了一场闭门圆桌会议。

因此，在特别调查委员会11月23日和25日的两次会议期间，克里沃诺斯均身在意大利。

11月26日至27日，他原定在布鲁塞尔与欧盟在乌克兰的反腐败倡议组织举行“工作会议”。与此同时，正如贡恰连科所强调的，委员会并未收到这些会议将如期举行的确认。

“我们并未收到这些会议的邀请函，”这位议员写道。

此次出差中，前往东京的行程将是最长的一段。 11月29日至12月5日，克里沃诺斯将参加日本国际协力机构（JICA）举办的一周培训课程，主题为“反洗钱能力建设”。据贡恰连科称，国家反腐败局局长是此次培训的12名学员之一。

临时调查委员会主席指出，他此前曾建议克里沃诺斯从12月7日或11日这两个会议日期中选择其一。由于出差将于12月6日结束，贡恰连科认为，这已不会妨碍国家反腐败局局长参与委员会的工作。

与此同时，这位议员半开玩笑地推测，从东京飞回后，克里沃诺斯可能会遭遇时差反应。

此外，贡恰连科还提到了国家金融监测局局长菲利普·普罗宁的情况。此前，普罗宁以病假为由缺席了特别调查委员会的会议，但第二天却出现在坦桑尼亚。

这位议员讽刺地指出，打击洗钱这一议题，似乎特别常成为远赴海外出行的借口。

临时调查委员会主席、议员奥列克西·贡恰连科在其Telegram频道上通报了这一情况。

国家反腐败局（NABU）局长谢苗·克里沃诺斯表示，从国外出差返回后，他将考虑出席由议员奥列克西·贡恰连科领导的最高拉达临时调查委员会会议的邀请。

国家反腐败局局长谢苗·克里沃诺斯、特别反腐败局局长亚历山大·克利缅科、前安全局局长瓦西里·马柳克以及前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科均未出席最高拉达临时调查委员会的会议。 议员奥列克西·贡恰连科再次邀请他们出席会议。

此前，克里沃诺斯曾表示，国家反腐败局和特别反腐败检察署正遭受媒体攻击。

杜卡将军证实了克拉夫琴科对NABU局长克里沃诺斯的指控。

此外，乌克兰安全局（SBU）将军杜卡还提议国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的负责人接受测谎测试。

关注我们在