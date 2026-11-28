截至2026年11月28日，乌克兰各大加油站连锁企业已调整了燃油价格。上述连锁企业中，A-95汽油的平均价格约为每升80.50格里夫纳。

与11月27日相比，多家大型加油站连锁企业下调了燃油价格。

在UPG连锁中，A-95和A-95+汽油、柴油及优质柴油每升降价4格里夫纳，汽车用液化石油气每升降价1格里夫纳。

在奥科（Okko）加油站，除汽车燃气外，所有燃油价格均下调了3格里夫纳/升。汽车燃气价格下调了1格里夫纳/升。

WOG加油站网络也出现了类似的降价：大多数燃油价格每升下降了3格里夫纳，而高级柴油价格每升下降了5格里夫纳。汽车用液化气价格同样每升下降了1格里夫纳。

在Socar加油站，仅汽车燃气价格发生变化——每升下降1格里夫纳。其他燃油价格保持不变。

在“BRSM-Nafta”加油站网络中，A-95汽油和柴油价格均下调了1格里夫纳/升。而“Ukrnafta”加油站的价格则保持不变。

与此同时，在KLO加油站网络中，A-92、A-95、A-95+以及A-100汽油价格均上涨了1格里夫纳/升。

根据上述加油站网络的最新价格：

A-95汽油最低价出现在KLO，为76.70格里夫纳/升。

A-95汽油价格最高的是Socar，为85.90格里夫纳/升。

最便宜的柴油出现在“BRSM-Nafta”，价格为92.99格里夫纳/升。

Socar销售的普通柴油价格最高，为101格里夫纳/升。

“BRSM-Nafta”的汽车燃气价格最低，为59.99格里夫纳/升。

最贵的汽车用天然气出现在奥科（Okko）、WOG和Socar，均为61.90格里夫纳/升。 乌克兰加油站目前仅将部分燃油降价幅度传导至零售市场。与此同时，汽油和柴油的批发价格降幅更为显著，因此部分降价空间仍有机会惠及终端消费者。 各大加油站连锁已更新燃油价格。A-95汽油的平均价格为每升82.45格里夫纳，柴油为每升98.18格里夫纳。 过去一周，乌克兰洋葱的出厂价平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。 与此同时，乌克兰温室黄瓜的价格也大幅上涨。 乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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