预计11月底至12月初，乌克兰将出现明显降温。降水将逐渐停止，寒潮将席卷大部分地区，昼夜均将出现低温。

乌克兰水文气象中心媒体联络部主任娜塔莉娅·普图哈对此进行了说明。

近期天气将取决于哪些因素

——秋天即将结束。我们已经充分感受到了冬季天气的迹象。特别是在西南地区，尤其是喀尔巴阡山地区。

那里正在下雪。而且在今夜（11月27日夜至28日凌晨）还将继续下雪。

毕竟，那里的天气仍将受到来自西南方向的大气锋面的影响。因此，在夜间，该国西南部地区将出现雨夹雪和降雪。

部分地区可能出现湿雪积聚。

在喀尔巴阡山地区，部分地区可能会有较多的降水。

西部和中部大部分地区的道路可能出现结冰。

与此同时，在最南端地区，该气旋将以阵雨的形式出现（间歇性）。不过，明天白天，其活动强度将逐渐减弱。

因为来自波罗的海的一个相当强劲的冷高压系统正从北方向我们蔓延。

这个高气压是否会“笼罩”乌克兰，又将如何改变天气

——该反气旋将沿东南方向向我们移动。

由于它位于波罗的海上空，因此可以说会“向我们下沉”。

也就是说，对它而言，这是东南方向；而对我们来说，它将从北方逼近。

11月30日（周一）白天，它将位于我国北部各州上空。

它还将彻底将此前盘踞在黑海和地中海上空、温度稍高的气旋系统的影响驱逐出乌克兰境内。

正是它通过这些大气锋面和降水影响了我国西南部地区。

气压将迅速上升。晴朗天气将增多。

但东北方向的冷风仍将占主导地位。气温将逐渐下降。

未来几天气温会下降多少？

——夜间天气放晴时，气温将特别低。

从明天（11月28日，周六）起，我国绝大多数地区昼夜气温都将降至零下。

未来三天（11月28日至30日）夜间气温将在零下3至10摄氏度之间。只有喀尔巴阡山脉地区可能出现零下11至零下18摄氏度。

白天，大多数地区的温度将在零下0至6摄氏度之间。

稍暖一些的地区——恐怕只有明天的喀尔巴阡地区和该国最南端。那里全天气温将在0至5摄氏度之间。

但从周日（11月29日）开始，该地区的温度也将降至零下。

乌克兰冬季的第一个月将以怎样的天气拉开序幕

——从12月1日（周二）起，本月的前几天，甚至可以说12月的前5天，将以无降水天气为主。

因为在此期间，我们将一直受到高气压的影响。

它也将使我国气温维持在较低水平。

12月1日夜间、2日以及原则上甚至3日，乌克兰全境气温可能在零下8至14摄氏度之间。

而白天则将稳定维持在零下0至6摄氏度。

喀尔巴阡地区白天的气温可能会略高一些——约1至3摄氏度。

在此情况下，乌克兰的积雪是否会保留

——积雪当然会保持。在目前正在降雪的地区，包括西部和中部部分地区。

积雪会保持，因为气温将主要维持在零下。积雪不会明显融化。

也就是说，我们将迎来一个寒冷的12月，但积雪量并不充足，特别是北部和东北部地区。

我们可以看到，那里没有积雪。

但在喀尔巴阡山脉、外喀尔巴阡地区……西南部，积雪还是相当明显的。

能否说这种严寒属于正常范围？

——原则上来说，是的。

也许当气温降至–8...–14°C时，可能会略低于正常水平。持续两到三个夜晚。但这并不严重。

并不是说这种气温从未出现过。

是否会有某些地区比其他地区更冷

——最冷的……这可以指喀尔巴阡山地区。

那里从11月29日开始……卡尔帕蒂亚山脉的夜间气温就已降至–10...–15°C。甚至在卡尔帕蒂亚山麓地区，气温可能低至–13...–18°C。

这是由于地形特征所致。

不过，原则上来说，我国大多数地区的温度分布还是相当均匀的。

12月1日起将迎来最寒冷的夜晚。气温将降至零下8至14摄氏度（1日、2日以及3日，寒潮将稍作停留）。

这种刺骨的严寒会“持续”多久呢？

——12月4日至6日（即接下来的周五、周六和周日），除东部地区外，气温将有所回升。

那里的气温将比此前略高一些。

夜间气温为零下0至零下6摄氏度。白天则从零下3摄氏度升至零上3摄氏度。

与此同时，东部地区气温将持续保持在零度以下。

未来几天乌克兰的风况如何

——风向将保持稳定，为东北风。

接下来的这几天……甚至包括12月的最后五天——风向主要仍为东北风。

只有明天（11月28日，周六）和后天（11月29日，周日）在沿海地区可能会出现阵风。

那里风力可能会有所增强，达到每秒15至20米。但仅限于局部地区。

不过在接下来的大多数日子里，风速将保持在适中水平。

也就是说，风不会带来任何直接的危险或不适。

尽管风势会比较凉爽，且能明显感觉到。

来源：RBC-乌克兰

需要提醒的是，本周末高气压将给乌克兰带来干燥且寒冷的天气。

11月27日（周五），乌克兰西部四个地区预计将出现大雪。积雪厚度可能增加8至20厘米。

在2026年11月23日至29日这一周内，乌克兰将明显过渡到冬季天气。 本周初的不稳定天气（伴有湿雪、阵风和结冰）将在周末前，受斯堪的纳维亚高气压影响，转为干燥寒冷的天气。

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