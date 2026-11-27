В конце ноября и в начале декабря в Украине ожидается заметное похолодание. Осадки постепенно прекратятся, а морозы охватят большинство областей как днём, так и ночью.

Об этом рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

От чего будет зависеть погода в ближайшее время

— Осень подходит к концу. И мы уже в полной мере ощущаем зимние проявления погоды. Особенно в юго-западных регионах, на Прикарпатье.

Там идет снег. И еще в течение ночи (с 27 на 28 ноября) также будет идти снег.

Ведь там на погоду будет по-прежнему влиять атмосферный фронт с юго-запада. Поэтому в ночные часы на юго-западе страны — мокрый снег, снег.

Местами — налипание мокрого снега.

В Прикарпатье местами возможны значительные осадки.

На дорогах в большинстве западных и центральных областей возможен гололед.

Между тем на крайнем юге этот фронт проявляется в виде дождя (временами). Хотя уже завтра, в дневные часы, он постепенно будет терять свою активность.

Поскольку с севера к нам уже начинает распространяться довольно мощный холодный антициклон из Балтики.

«Накроет» ли антициклон Украину и как изменит погоду

— Этот антициклон будет двигаться к нам в юго-восточном направлении.

Поскольку он находится над Балтикой, соответственно будет, как бы, «спускаться» на нас.

То есть для него — это юго-восточное направление. А для нас — он будет приближаться с севера.

И 30 ноября (в понедельник) днем он уже будет располагаться над нашими северными областями.

Он также окончательно вытеснит за пределы Украины влияние вот этой, чуть более тёплой циклонической системы, которая находилась над Чёрным и Средиземным морями.

Именно она оказывала влияние на юго-запад нашей страны посредством этих атмосферных фронтов и осадков.

Давление будет интенсивно расти. Станет больше прояснений.

Но будет преобладать холодный ветер с северо-востока. Температура будет снижаться.

Насколько сильно похолодает в ближайшие дни

— Особенно низкие значения температуры будут в ночные часы, во время прояснений.

С завтрашнего дня (субботы, 28 ноября) практически в большинстве регионов у нас уже будут «минусы» — и ночью, и днём.

В ближайшие трое суток (28–30 ноября) ночью — от 3 до 10 градусов мороза. Только в Карпатах может быть от –11 до –18 °C.

Днем — от 0 до 6 градусов мороза в большинстве областей.

Немного теплее — разве что завтра в Закарпатье и на крайнем юге страны. Там в течение суток от 0 до 5 градусов тепла.

Но начиная с воскресенья (29 ноября) температура там также опустится до минусовых значений.

Какой погодой начнётся в Украине первый месяц зимы

— С 1 декабря (вторника), в первые дни месяца, скажем так, даже в первые 5 суток декабря — будет преобладать погода без осадков.

Потому что на нас всё это время будет влиять антициклон.

Именно он будет удерживать у нас низкие температуры.

В ночь на 1 декабря, на 2 декабря и, в принципе, даже еще на 3 декабря — температура может составлять 8–14 градусов мороза на территории Украины.

А днём — стабильно 0–6 градусов мороза.

Немного теплее может быть днём в Закарпатье — около 1–3 градусов тепла.

Сохранится ли при этом в Украине снежный покров

— Снежный покров, конечно, будет сохраняться. Там, где сейчас идут эти осадки. Частично в западных и центральных областях.

Он будет сохраняться, потому что преобладать будет «минус». Он не будет особо таять.

То есть встречаем декабрь с морозами. Но без достаточного количества снега. Особенно в северных и северо-восточных областях.

Видим, что там — без снежного покрова.

Но он есть, довольно заметный, в Карпатах, на Закарпатье... Юго-запад.

Можно ли сказать, что такие морозы — в пределах нормы?

— В принципе, да.

Возможно, когда будет –8...–14 °C, это может быть чуть ниже нормы. Две-три ночи. Но не критично.

Не то чтобы таких показателей никогда не бывало.

Будут ли какие-то отдельные области холоднее других

— Холоднее всего... Это можно сказать о Карпатском регионе.

Там уже даже начиная с 29 ноября... Ночью в Карпатах — уже –10...–15 °C. Даже –13...–18 °C на Прикарпатье может быть.

Из-за особенностей рельефа.

А так, в принципе, в большинстве областей у нас — достаточно однородный температурный фон.

Самые прохладные ночи будут с 1 декабря. От 8 до 14 градусов мороза (1-го, 2-го и ещё 3-го числа там немного задержатся).

Надолго ли «задержатся» такие ощутимые морозы

— Некоторое ослабление наступит уже 4–6 декабря (в следующую пятницу, субботу и воскресенье), кроме восточных областей.

Там температура будет чуть выше предыдущих значений.

Ночью — от 0 до 6 градусов мороза. А днём — от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Между тем на востоке температура будет стабильно оставаться в «минусах».

Чего ожидать от ветра в Украине в ближайшие дни

— Ветер будет стабильным, северо-восточным.

Практически все следующие несколько суток... Даже пять суток декабря — преимущественно будет дуть с северо-востока.

Порывы возможны разве что завтра (в субботу, 28 ноября) и послезавтра (в воскресенье, 29 ноября) — на побережье морей.

Там возможно некоторое усиление, до 15–20 метров в секунду. Но довольно локально.

Однако в большинстве последующих дней — он будет умеренной скорости.

То есть какой-то прямой опасности или дискомфорта он не доставит.

Хотя будет прохладным и ощутимым.

Источник: РБК-Украина

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