Początek grudnia przyniesie na Ukrainę mrozy, pogoda ulegnie zmianie
Pod koniec listopada i na początku grudnia w Ukrainie spodziewane jest znaczne ochłodzenie. Opady stopniowo ustaną, a mrozy ogarną większość obwodów zarówno w dzień, jak i w nocy.
Informację tę przekazała Natalia Ptuha, kierowniczka działu ds. współpracy z mediami Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego.
Od czego będzie zależała pogoda w najbliższym czasie
— Jesień dobiega końca. Już w pełni odczuwamy zimowe przejawy pogody. Szczególnie w regionach południowo-zachodnich, na Karpacie.
Tam pada śnieg. I jeszcze w nocy (z 27 na 28 listopada) również będzie padał śnieg.
Wpływ na pogodę będzie bowiem nadal wywierał front atmosferyczny z południowego zachodu. Dlatego w godzinach nocnych na południowym zachodzie kraju wystąpi mokry śnieg i śnieg.
Miejscami może dochodzić do oblodzenia spowodowanego mokrym śniegiem.
W regionie Przykarpacia miejscami mogą wystąpić znaczne opady.
Na drogach w większości zachodnich i centralnych obwodów może wystąpić gołoledź.
Tymczasem na skrajnym południu front ten przejawia się w postaci deszczu (sporadycznie). Jednak już jutro, w ciągu dnia, będzie stopniowo tracił na sile.
Ponieważ z północy zaczyna się już rozprzestrzeniać dość silny, zimny antycyklon znad Bałtyku.
Czy antycyklon „obejmie” Ukrainę i jak wpłynie na pogodę
— Ten antycyklon będzie przemieszczał się w naszym kierunku z południowego wschodu.
Ponieważ znajduje się nad Bałtykiem, będzie niejako „schodził” w naszym kierunku.
Oznacza to, że dla niego jest to kierunek południowo-wschodni. A dla nas będzie się zbliżał z północy.
A 30 listopada (w poniedziałek) w ciągu dnia będzie już znajdował się nad naszymi północnymi obwodami.
Ostatecznie wyprze on również poza granice Ukrainy wpływ tego nieco cieplejszego układu cyklonicznego, który znajdował się nad Morzem Czarnym i Śródziemnym.
To właśnie ona wywierała wpływ poprzez te fronty atmosferyczne i opady na południowy zachód naszego kraju.
Ciśnienie będzie intensywnie rosło. Pojawi się więcej przejaśnień.
Jednak przeważać będzie zimny wiatr z północnego wschodu. Temperatura będzie spadać.
Jak bardzo ochłodzi się w najbliższych dniach
— Szczególnie niskie temperatury będą występować w nocy, podczas przejaśnień.
Od jutra (soboty, 28 listopada) praktycznie w większości regionów będziemy mieli już „minusy” — zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia.
W ciągu najbliższych trzech dni (28–30 listopada) w nocy — od 3 do 10 stopni mrozu. Tylko w Karpatach może być od –11 do –18°C.
W ciągu dnia — od 0 do 6 stopni mrozu w większości obwodów.
Nieco cieplej będzie jedynie jutro w Zakarpaciu i na skrajnym południu kraju. Tam w ciągu doby temperatura wyniesie od 0 do 5 stopni powyżej zera.
Jednak od niedzieli (29 listopada) temperatura tam również spadnie poniżej zera.
Jaka pogoda zapowiada się na początku pierwszego miesiąca zimy na Ukrainie
— Od 1 grudnia (wtorek), w pierwszych dniach miesiąca, a nawet, powiedzmy, w pierwszych 5 dniach grudnia — będzie przeważać pogoda bez opadów.
Ponieważ przez cały ten czas będzie na nas oddziaływał antycyklon.
To właśnie on będzie utrzymywał u nas niskie temperatury.
W nocy z 1 na 2 grudnia oraz, w zasadzie, nawet jeszcze 3 grudnia — na terenie Ukrainy temperatura może wynosić od 8 do 14 stopni mrozu.
W ciągu dnia temperatura będzie się utrzymywać na stałym poziomie 0–6 stopni mrozu.
Nieco cieplej może być w ciągu dnia w Zakarpaciu — około 1–3 stopni powyżej zera.
Czy przy tym w Ukrainie utrzyma się pokrywa śnieżna?
— Pokrywa śnieżna oczywiście się utrzyma. Tam, gdzie obecnie występują te opady. Częściowo w obwodach zachodnich i centralnych.
Utrzyma się, ponieważ temperatury będą przeważnie ujemne. Nie będzie się zbytnio topić.
Oznacza to, że grudzień przywita nas mrozami. Jednak bez wystarczającej ilości śniegu. Szczególnie w regionach północnych i północno-wschodnich.
Widzimy, że tam nie ma pokrywy śnieżnej.
Ale śnieg jest, dość wyraźny, w Karpatach, na Zakarpaciu... Na południowym zachodzie.
Czy można powiedzieć, że takie mrozy mieszczą się w normie?
— W zasadzie tak.
Być może, gdy temperatura wyniesie –8...–14°C, może to być nieco poniżej normy. Dwie–trzy noce. Ale nie jest to sytuacja krytyczna.
Nie jest tak, że takie wartości nigdy nie występowały.
Czy któreś z regionów będą chłodniejsze od innych?
— Najzimniej... Można to powiedzieć o regionie Karpat.
Tam już nawet od 29 listopada… W nocy w Karpatach — już –10…–15°C. W regionie przykarpackim może być nawet –13…–18°C.
Ze względu na specyfikę ukształtowania terenu.
A tak w zasadzie w większości regionów mamy dość jednolity rozkład temperatur.
Najchłodniejsze noce będą od 1 grudnia. Od 8 do 14 stopni mrozu (1, 2 i jeszcze 3 grudnia tam trochę się utrzymają).
Czy takie odczuwalne mrozy „utrzymają się” na długo?
— Pewne ocieplenie nastąpi już 4–6 grudnia (w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę), z wyjątkiem regionów wschodnich.
Tam temperatura będzie już nieco wyższa niż dotychczas.
W nocy od 0 do 6 stopni mrozu. A w ciągu dnia — od 3 stopni mrozu do 3 stopni powyżej zera.
Tymczasem na wschodzie temperatura będzie się utrzymywać na stałym poziomie poniżej zera.
Czego można się spodziewać po wietrze na Ukrainie w najbliższych dniach
— Wiatr będzie stabilny, północno-wschodni.
Praktycznie przez całe kilka następnych dni... A nawet przez pięć kolejnych dni grudnia — będzie przeważnie północno-wschodni.
Porywy wiatru są prawdopodobne co najwyżej jutro (w sobotę, 28 listopada) i pojutrze (w niedzielę, 29 listopada) — na wybrzeżach mórz.
Tam może dojść do pewnego wzmocnienia wiatru, do 15–20 metrów na sekundę. Będzie to jednak zjawisko dość lokalne.
Jednak przez większość kolejnych dni wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością.
Oznacza to, że nie będzie on stanowił żadnego bezpośredniego zagrożenia ani powodował dyskomfortu.
Chociaż będzie chłodny i odczuwalny.
Źródło: RBC-Ukraina
Przypomnijmy, że w weekend antycyklon przyniesie na Ukrainę suchą i mroźną pogodę.
W piątek, 27 listopada, w czterech zachodnich obwodach Ukrainy prognozowane są obfite opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 8 do 20 centymetrów.
W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowego charakteru pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołębią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.