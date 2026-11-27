Pod koniec listopada i na początku grudnia w Ukrainie spodziewane jest znaczne ochłodzenie. Opady stopniowo ustaną, a mrozy ogarną większość obwodów zarówno w dzień, jak i w nocy.

Informację tę przekazała Natalia Ptuha, kierowniczka działu ds. współpracy z mediami Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego.

Od czego będzie zależała pogoda w najbliższym czasie

— Jesień dobiega końca. Już w pełni odczuwamy zimowe przejawy pogody. Szczególnie w regionach południowo-zachodnich, na Karpacie.

Tam pada śnieg. I jeszcze w nocy (z 27 na 28 listopada) również będzie padał śnieg.

Wpływ na pogodę będzie bowiem nadal wywierał front atmosferyczny z południowego zachodu. Dlatego w godzinach nocnych na południowym zachodzie kraju wystąpi mokry śnieg i śnieg.

Miejscami może dochodzić do oblodzenia spowodowanego mokrym śniegiem.

W regionie Przykarpacia miejscami mogą wystąpić znaczne opady.

Na drogach w większości zachodnich i centralnych obwodów może wystąpić gołoledź.

Tymczasem na skrajnym południu front ten przejawia się w postaci deszczu (sporadycznie). Jednak już jutro, w ciągu dnia, będzie stopniowo tracił na sile.

Ponieważ z północy zaczyna się już rozprzestrzeniać dość silny, zimny antycyklon znad Bałtyku.

Czy antycyklon „obejmie” Ukrainę i jak wpłynie na pogodę

— Ten antycyklon będzie przemieszczał się w naszym kierunku z południowego wschodu.

Ponieważ znajduje się nad Bałtykiem, będzie niejako „schodził” w naszym kierunku.

Oznacza to, że dla niego jest to kierunek południowo-wschodni. A dla nas będzie się zbliżał z północy.

A 30 listopada (w poniedziałek) w ciągu dnia będzie już znajdował się nad naszymi północnymi obwodami.

Ostatecznie wyprze on również poza granice Ukrainy wpływ tego nieco cieplejszego układu cyklonicznego, który znajdował się nad Morzem Czarnym i Śródziemnym.

To właśnie ona wywierała wpływ poprzez te fronty atmosferyczne i opady na południowy zachód naszego kraju.

Ciśnienie będzie intensywnie rosło. Pojawi się więcej przejaśnień.

Jednak przeważać będzie zimny wiatr z północnego wschodu. Temperatura będzie spadać.

Jak bardzo ochłodzi się w najbliższych dniach

— Szczególnie niskie temperatury będą występować w nocy, podczas przejaśnień.

Od jutra (soboty, 28 listopada) praktycznie w większości regionów będziemy mieli już „minusy” — zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia.

W ciągu najbliższych trzech dni (28–30 listopada) w nocy — od 3 do 10 stopni mrozu. Tylko w Karpatach może być od –11 do –18°C.

W ciągu dnia — od 0 do 6 stopni mrozu w większości obwodów.

Nieco cieplej będzie jedynie jutro w Zakarpaciu i na skrajnym południu kraju. Tam w ciągu doby temperatura wyniesie od 0 do 5 stopni powyżej zera.

Jednak od niedzieli (29 listopada) temperatura tam również spadnie poniżej zera.

Jaka pogoda zapowiada się na początku pierwszego miesiąca zimy na Ukrainie

— Od 1 grudnia (wtorek), w pierwszych dniach miesiąca, a nawet, powiedzmy, w pierwszych 5 dniach grudnia — będzie przeważać pogoda bez opadów.

Ponieważ przez cały ten czas będzie na nas oddziaływał antycyklon.

To właśnie on będzie utrzymywał u nas niskie temperatury.

W nocy z 1 na 2 grudnia oraz, w zasadzie, nawet jeszcze 3 grudnia — na terenie Ukrainy temperatura może wynosić od 8 do 14 stopni mrozu.

W ciągu dnia temperatura będzie się utrzymywać na stałym poziomie 0–6 stopni mrozu.

Nieco cieplej może być w ciągu dnia w Zakarpaciu — około 1–3 stopni powyżej zera.

Czy przy tym w Ukrainie utrzyma się pokrywa śnieżna?

— Pokrywa śnieżna oczywiście się utrzyma. Tam, gdzie obecnie występują te opady. Częściowo w obwodach zachodnich i centralnych.

Utrzyma się, ponieważ temperatury będą przeważnie ujemne. Nie będzie się zbytnio topić.

Oznacza to, że grudzień przywita nas mrozami. Jednak bez wystarczającej ilości śniegu. Szczególnie w regionach północnych i północno-wschodnich.

Widzimy, że tam nie ma pokrywy śnieżnej.

Ale śnieg jest, dość wyraźny, w Karpatach, na Zakarpaciu... Na południowym zachodzie.

Czy można powiedzieć, że takie mrozy mieszczą się w normie?

— W zasadzie tak.

Być może, gdy temperatura wyniesie –8...–14°C, może to być nieco poniżej normy. Dwie–trzy noce. Ale nie jest to sytuacja krytyczna.

Nie jest tak, że takie wartości nigdy nie występowały.

Czy któreś z regionów będą chłodniejsze od innych?

— Najzimniej... Można to powiedzieć o regionie Karpat.

Tam już nawet od 29 listopada… W nocy w Karpatach — już –10…–15°C. W regionie przykarpackim może być nawet –13…–18°C.

Ze względu na specyfikę ukształtowania terenu.

A tak w zasadzie w większości regionów mamy dość jednolity rozkład temperatur.

Najchłodniejsze noce będą od 1 grudnia. Od 8 do 14 stopni mrozu (1, 2 i jeszcze 3 grudnia tam trochę się utrzymają).

Czy takie odczuwalne mrozy „utrzymają się” na długo?

— Pewne ocieplenie nastąpi już 4–6 grudnia (w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę), z wyjątkiem regionów wschodnich.

Tam temperatura będzie już nieco wyższa niż dotychczas.

W nocy od 0 do 6 stopni mrozu. A w ciągu dnia — od 3 stopni mrozu do 3 stopni powyżej zera.

Tymczasem na wschodzie temperatura będzie się utrzymywać na stałym poziomie poniżej zera.

Czego można się spodziewać po wietrze na Ukrainie w najbliższych dniach

— Wiatr będzie stabilny, północno-wschodni.

Praktycznie przez całe kilka następnych dni... A nawet przez pięć kolejnych dni grudnia — będzie przeważnie północno-wschodni.

Porywy wiatru są prawdopodobne co najwyżej jutro (w sobotę, 28 listopada) i pojutrze (w niedzielę, 29 listopada) — na wybrzeżach mórz.

Tam może dojść do pewnego wzmocnienia wiatru, do 15–20 metrów na sekundę. Będzie to jednak zjawisko dość lokalne.

Jednak przez większość kolejnych dni wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością.

Oznacza to, że nie będzie on stanowił żadnego bezpośredniego zagrożenia ani powodował dyskomfortu.

Chociaż będzie chłodny i odczuwalny.

Źródło: RBC-Ukraina

Przypomnijmy, że w weekend antycyklon przyniesie na Ukrainę suchą i mroźną pogodę.

W piątek, 27 listopada, w czterech zachodnich obwodach Ukrainy prognozowane są obfite opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 8 do 20 centymetrów.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowego charakteru pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołębią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

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