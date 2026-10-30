В Україні вперше з середини літа подорожчала ріпчаста цибуля

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Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Основною причиною подорожчання стало похолодання та несприятливі погодні умови. Через них частина господарств була змушена призупинити збирання врожаю, що скоротило пропозицію цибулі на ринку.

Частина врожаю досі залишається в полях. Фермери повідомляють, що якість такої продукції погіршується, а цибуля починає проростати, що негативно впливає на можливість її тривалого зберігання.

Додатково пропозицію на ринку обмежує те, що продукцію високої якості виробники переважно закладають на зберігання.

Зараз господарства продають її невеликими партіями, розраховуючи на вигідніші ціни надалі.

У результаті ріпчаста цибуля вже коштує в середньому на 33% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: EastFruit

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Додамо, що в Україні за три дні подорожчали певні продукти.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

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