W Ukrainie po raz pierwszy od połowy lata wzrosły ceny cebuli

Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Główną przyczyną wzrostu cen było ochłodzenie pogody i niekorzystne warunki pogodowe. Z tego powodu część gospodarstw była zmuszona do wstrzymania zbiorów, co spowodowało zmniejszenie podaży cebuli na rynku.

Część zbiorów nadal pozostaje na polach. Rolnicy informują, że jakość tych produktów pogarsza się, a cebula zaczyna kiełkować, co negatywnie wpływa na możliwość jej długotrwałego przechowywania.

Dodatkowo podaż na rynku ogranicza fakt, że produkty wysokiej jakości producenci przeważnie przeznaczają do przechowywania.

Obecnie gospodarstwa sprzedają ją w niewielkich partiach, licząc na korzystniejsze ceny w przyszłości.

W rezultacie cena cebuli zwykłej jest już średnio o 33% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: EastFruit

Tymczasem na Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Dodajmy, że w Ukrainie w ciągu trzech dni podrożały niektóre produkty.

Przypomnijmy, że na Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru na rynku europejskim.

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