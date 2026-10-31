Sąd federalny w stanie Missisipi odmówił uwzględnienia wniosku działu sztucznej inteligencji SpaceX o oddalenie pozwu Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Popierania Ludności Kolorowej (NAACP). Pozew dotyczy wykorzystania turbin gazowych do zasilania energią elektryczną dużych centrów danych w rejonie Wielkiego Memphis, informuje CNBC.

Pozew dotyczący 27 turbin gazowych

Southern Environmental Law Center i Earthjustice wniosły pozew w imieniu NAACP do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Missisipi w kwietniu 2026 roku. Powodowie twierdzą, że od sierpnia do grudnia 2025 roku xAI i jej spółka zależna MZX Tech zainstalowały i eksploatowały 27 turbin gazowych w Southaven bez pozwolenia na emisje do atmosfery oraz bez uwzględnienia zdrowia i bezpieczeństwa osób mieszkających w pobliżu.

Według powodów turbiny emitują substancje przyczyniające się do powstawania smogu, a także pył zawieszony. Może to zwiększać ryzyko dla zdrowia i powodować nieprzyjemny zapach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sąd nie poparł argumentów spółki

Prawnicy SpaceXAI w czerwcu zwrócili się o oddalenie pozwu. Twierdzili, że turbiny są „mobilnymi” źródłami emisji i dlatego nie podlegają wymogom dotyczącym pozwoleń. Strona spółki utrzymywała również, że NAACP nie ma prawa wystąpić do sądu na podstawie federalnej ustawy o czystym powietrzu oraz że takie pozwy grup społecznych są niekonstytucyjne.

Sędzia odrzucił te argumenty, wskazując, że powodowie mają przewidziane w ustawie o czystym powietrzu prawo do wniesienia pozwu, a turbiny nie są „mobilnymi źródłami” zgodnie z programem stanu Missisipi. Sąd nie zgodził się również, że przepis dotyczący pozwów obywatelskich jest sprzeczny z artykułem II Konstytucji USA lub doktryną zakazu delegowania uprawnień osobom prywatnym.

Centra danych Colossus i elektrownia, którą SpaceXAI również buduje w Southaven, od kilku lat wywołują sprzeciw lokalnej społeczności. Około dwa tygodnie wcześniej ten sam sąd odrzucił także wniosek Departamentu Sprawiedliwości USA o zakończenie sprawy przeciwko spółce. SpaceX nie odpowiedział niezwłocznie na prośbę o komentarz.

Czytaj nas na