密西西比州一家联邦法院拒绝批准SpaceX人工智能部门提出的驳回全国有色人种协进会（NAACP）诉讼的动议。该诉讼涉及使用燃气轮机为大孟菲斯地区的大型数据中心供电，据CNBC报道。

涉及27台燃气轮机的诉讼

Southern Environmental Law Center和Earthjustice于2026年4月代表NAACP向美国密西西比州北区联邦地区法院提起诉讼。原告称，2025年8月至12月期间，xAI及其子公司MZX Tech在绍斯黑文安装并运营了27台燃气轮机，未获得空气排放许可，也未考虑附近居民的健康与安全。

原告称，这些轮机会排放有助于形成烟雾的物质以及颗粒物。这可能增加健康风险并造成难闻气味。

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法院未支持公司的论点

SpaceXAI的律师于6月请求驳回该诉讼。他们称，这些轮机是“移动式”排放源，因此不受许可要求约束。公司一方还坚持认为，NAACP无权根据联邦《清洁空气法》提起诉讼，且此类由公共团体提出的诉讼违宪。

法官驳回了这些论点，指出原告拥有《清洁空气法》规定的诉讼权，而且根据密西西比州的项目，这些轮机并非“移动式排放源”。法院还不同意公民诉讼条款违反美国宪法第二条或违反不得向私人委托权力的原则。

Colossus数据中心以及SpaceXAI也在绍斯黑文建设的发电厂，多年来一直引发当地社区的反对。大约两周前，同一法院还驳回了美国司法部要求终止针对该公司的案件的请求。SpaceX未迅速回应置评请求。

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