Федеральный суд в штате Миссисипи отказался удовлетворить ходатайство подразделения SpaceX по искусственному интеллекту о прекращении иска Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP). Иск касается использования газовых турбин для обеспечения электроэнергией крупных дата-центров в районе Большого Мемфиса, сообщает CNBC.

Иск по поводу 27 газовых турбин

Southern Environmental Law Center и Earthjustice подали иск от имени NAACP в Окружной суд США Северного округа Миссисипи в апреле 2026 года. Истцы утверждают, что с августа по декабрь 2025 года xAI и ее дочерняя компания MZX Tech установили и эксплуатировали 27 газовых турбин в Саутхейвене без разрешения на выбросы в атмосферу и без учета здоровья и безопасности людей, живущих рядом.

По утверждению истцов, турбины выбрасывают вещества, способствующие образованию смога, а также твердые частицы. Это может увеличивать риски для здоровья и вызывать неприятный запах.

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Суд не поддержал аргументы компании

Адвокаты SpaceXAI в июне просили отклонить иск. Они заявляли, что турбины являются «мобильными» источниками выбросов и поэтому не подпадают под требования о получении разрешений. Сторона компании также настаивала, что NAACP не имеет права обращаться в суд в соответствии с федеральным Законом о чистом воздухе, а такие иски общественных групп являются неконституционными.

Судья отклонил эти аргументы, отметив, что истцы имеют предусмотренное Законом о чистом воздухе право на иск, а турбины не являются «мобильными источниками» в рамках программы штата Миссисипи. Суд также не согласился с тем, что положение об исках граждан противоречит статье II Конституции США или доктрине неделегирования полномочий частным лицам.

Дата-центры Colossus и электростанция, которую SpaceXAI также строит в Саутхейвене, в течение нескольких лет вызывают возражения местного сообщества. Примерно за две недели до этого тот же суд также отклонил запрос Министерства юстиции США о прекращении дела против компании. SpaceX оперативно не ответила на запрос о комментарии.

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