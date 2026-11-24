Украинские производители предупреждают о необходимости повышения цен на хлеб из-за перебоев с электроснабжением, расходов на топливо и российских атак. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года продукт может подорожать на 5–10%.

Председатель Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко считает, что для стабильной работы отрасли цены нужно повысить как минимум на 5%. В противном случае уже в течение одного-двух месяцев в регионах могут начать массово закрываться хлебозаводы.

По словам Тараненко, пересмотр цен затрудняется сопротивлением торговых сетей, стремящихся сохранить доступную стоимость социальных сортов хлеба. В то же время он отвергает риск сговора производителей: в Украине зарегистрировано более 7 тысяч предприятий, а значительная конкуренция и ограниченный спрос не позволяют им произвольно повышать цены.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что к концу года хлеб может подорожать на 6–10%. Сейчас цены растут примерно на 1,5–2% ежемесячно. Дальнейшая динамика будет зависеть, в частности, от продолжительности работы предприятий на генераторах и стоимости топлива.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин ожидает более умеренного подорожания — около 5%. По его мнению, рост цен может сдерживать падение спроса и наличие более дешёвых социальных сортов.

Состояние отрасли ухудшают российские атаки и перебои с электроэнергией. В ноябре в Кременчуге в Полтавской области остановили работу два предприятия пищевой промышленности — «Кременчукхлеб плюс» и «Сковорода плюс». Среди причин называли невозможность обеспечить стабильное производство из-за проблем с электроснабжением и угрозы ударов.

За годы полномасштабной войны количество работающих в Украине мельниц сократилось на 31%. Кроме того, до 20% хлебопекарных предприятий были повреждены или полностью уничтожены в результате российских атак.

Об этом пишет «БизнесЦензор».

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Читай нас в