По состоянию на 20 ноября 2026 года на крупнейших украинских АЗС топливо продолжало дешеветь. Литр бензина А-95 стоит от 83,40 до 91,90 грн, тогда как цены на автогаз в основном остаются стабильными после существенного месячного подорожания.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с 19 ноября в сети UPG бензин А-95 подешевел на 1 грн/л — до 83,90 грн/л, а премиальный А-95+ — также на 1 грн/л, до 85,90 грн/л. Обычное дизельное топливо подешевело на 1 грн/л — до 98,90 грн/л, а премиальный дизель ДП+ — на 2 грн/л, до 100,90 грн/л. Бензин А-100 также подешевел на 1 грн/л – до 96,90 грн/л. Автогаз стоит 61,90 грн/л.

В сети «Окко» бензин А-95 подешевел на 1 грн/л — до 88,90 грн/л, а премиальный А-95+ — на 1 грн/л, до 91,90 грн/л. Стоимость бензина А-100 снизилась на 3 грн/л — до 96,90 грн/л. Цены на дизельное топливо и автогаз остались без изменений.

В WOG обычное дизельное топливо подешевело на 1 грн/л – до 102,90 грн/л, а премиальный дизель ДП+ – также на 1 грн/л, до 105,90 грн/л. Бензин А-95 стоит 89,90 грн/л, премиальный А-95+ — 92,90 грн/л, а автогаз — 63,50 грн/л.

В Socar цены на топливо остались неизменными. Бензин А-95 стоит 91,90 грн/л, премиальный А-95+ — 94,90 грн/л, обычное дизельное топливо — 106 грн/л, а премиальный дизель — 109 грн/л. Стоимость автогаза составляет 63,90 грн/л.

В «Укрнафте» премиальный бензин А-95+ подешевел на 3 грн/л – до 84,90 грн/л. В то же время обычный А-95 стоит 84,90 грн/л, бензин А-92 – 82,90 грн/л, дизельное топливо – 99,90 грн/л, а автогаз – 61,90 грн/л.

В сети KLO бензин А-95 подешевел на 1 грн/л – до 83,40 грн/л, а премиальный А-95+ – на 1 грн/л, до 89,60 грн/л. Обычное дизельное топливо и ДП+ также подешевели на 1 грн/л – до 99,90 грн/л и 103,90 грн/л соответственно. Бензин А-100 подешевел на 1 грн/л – до 97,90 грн/л, а А-92 – на 1 грн/л, до 82 грн/л. Автогаз стоит 63,40 грн/л.

В «БРСМ-Нафти» бензин А-95 подешевел на 1,81 грн/л – до 84,04 грн/л, а дизельное топливо – на 29 коп./л, до 98,01 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 18 коп./л – до 59,82 грн/л.

На данный момент самый дешевый бензин А-95 среди представленных сетей продается в KLO — 83,40 грн/л, а самый дорогой — в Socar, где его стоимость составляет 91,90 грн/л. Самая низкая цена на дизельное топливо зафиксирована в «БРСМ-Нафти» — 98,01 грн/л, тогда как самая высокая — в Socar, 106 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в «Окко» – 64,90 грн/л, а самый дешевый – в «БРСМ-Нафти», 59,82 грн/л.

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