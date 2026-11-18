Британский производитель автомобилей премиум-класса представил уникальный набор для нард, разработанный подразделением Bespoke Collective. Изделие создано как прямая отсылка к классической модели Rolls-Royce Wraith 1938 года, которая уже имела встроенную игровую доску.

На разработку аксессуара ушло более года. Центральным элементом набора стала складная алюминиевая петля, выточенная из цельной металлической заготовки, отполированная и анодированная вручную. На шарнире закреплена миниатюрная статуэтка «Дух экстаза», которая благодаря системе самоцентрирования всегда остается в вертикальном положении.

Поверхность игровой доски отделана шпоном орехового дерева с подгонкой волокон под углом 55 градусов, а треугольники выполнены в технике маркетри из королевского ореха и дымчатого эвкалипта. Внутреннюю обивку и защитный чехол изготовили из фирменной крупнозернистой кожи оттенков Sunrise и Sunset, которая используется в интерьерах автомобилей из Гудвуда. Игровые фишки и кубики выточены из сверхпрочного композита с бокситом.

Стоимость эксклюзивного изделия производитель не разглашает, однако заказать его можно исключительно через официальные бутики Private Office или дилерские центры марки.

Источник: Motor1.com.

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