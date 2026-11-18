Brytyjski producent samochodów klasy premium zaprezentował wyjątkowy zestaw do gry w kości, zaprojektowany przez dział Bespoke Collective. Produkt ten stanowi bezpośrednie nawiązanie do klasycznego modelu Rolls-Royce’a Wraith z 1938 roku, który już wtedy posiadał wbudowaną planszę do gry.

Opracowanie tego akcesorium zajęło ponad rok. Centralnym elementem zestawu stała się składana aluminiowa pętla, wycięta z litego kawałka metalu, wypolerowana i anodowana ręcznie. Na zawiasie zamocowana jest miniaturowa statuetka „Duch Ekstazy”, która dzięki systemowi samocentrującemu zawsze pozostaje w pozycji pionowej.

Powierzchnia planszy do gry została wykończona fornirem z drewna orzechowego z ułożeniem słojów pod kątem 55 stopni, a trójkąty wykonano techniką intarsji z orzecha królewskiego i eukaliptusa dymnego. Wewnętrzną tapicerkę oraz pokrowiec ochronny wykonano z firmowej skóry o grubym ziarnie w odcieniach Sunrise i Sunset, stosowanej we wnętrzach samochodów z Goodwood. Żetony i kostki do gry zostały wycięte z niezwykle wytrzymałego kompozytu z dodatkiem boksytu.

Producent nie ujawnia ceny tego ekskluzywnego produktu, jednak można go zamówić wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych butików Private Office lub salonów dealerskich marki.

Źródło: Motor1.com.

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