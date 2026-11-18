Narodowy Bank Ukrainy ustalił na czwartek, 19 listopada 2026 r., oficjalny kurs dolara amerykańskiego na poziomie 45,20 hrywny. W porównaniu ze środą, 18 listopada, kiedy to amerykańska waluta kosztowała 45,34 hrywny, jej wartość spadła o 14 kopiejek.

Oficjalny kurs euro również odnotował spadek. Na dzień 19 listopada organ regulacyjny ustalił go na poziomie 49,57 hrywny w porównaniu z 49,85 hrywny w środę. Tym samym waluta europejska straciła na wartości o 28 kopiejek.

Źródło: NBU.

We wtorek, 17 listopada 2026 r., kurs dolara w ukraińskich kantorach pozostał bez zmian przy zakupie, a przy sprzedaży nieznacznie spadł. Euro straciło na wartości w obu kierunkach wymiany, podczas gdy w bankach wartość waluty zależy od instytucji i sposobu rozliczenia.

Przypomnijmy, że NBU obniżył 17 listopada oficjalny kurs euro i dolara.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się prognoz inflacyjnych.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

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