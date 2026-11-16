НБУ на 17 листопада знизив офіційний курс євро і долара

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Національний банк України встановив на вівторок, 17 листопада, офіційний курс долара на рівні 45,39 гривні, що на 3 копійки менше порівняно з понеділком, коли американська валюта коштувала 45,42 гривні.

Водночас офіційний курс євро знизився одразу на 24 копійки — із 50,22 гривні 16 листопада до 49,98 гривні на наступний банківський день.

Джерело: дані Національного банку України.

Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

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