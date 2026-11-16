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Новости Бизнес

НБУ 17 ноября снизил официальный курс евро и доллара

UA NEWS 16 Ноября 2026 16:47
НБУ 17 ноября снизил официальный курс евро и доллара

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 ноября, официальный курс доллара на уровне 45,39 гривны, что на 3 копейки меньше по сравнению с понедельником, когда американская валюта стоила 45,42 гривны. 

В то же время официальный курс евро снизился сразу на 24 копейки — с 50,22 гривны 16 ноября до 49,98 гривны на следующий банковский день.

Источник: данные Национального банка Украины.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% из-за усиления ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий. 

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

 

 

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