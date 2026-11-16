17 listopada Narodowy Bank Ukrainy obniżył oficjalny kurs euro i dolara

Narodowy Bank Ukrainy ustalił na wtorek, 17 listopada, oficjalny kurs dolara na poziomie 45,39 hrywny, czyli o 3 kopiejki mniej w porównaniu z poniedziałkiem, kiedy to amerykańska waluta kosztowała 45,42 hrywny.

Jednocześnie oficjalny kurs euro spadł od razu o 24 kopiejki — z 50,22 hrywny 16 listopada do 49,98 hrywny w następnym dniu roboczym.

Źródło: dane Narodowego Banku Ukrainy.

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się prognoz inflacyjnych.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

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