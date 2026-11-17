We wtorek, 17 listopada 2026 r., ukraińskie sieci stacji benzynowych skorygowały ceny paliw. Olej napędowy na niektórych stacjach paliw potanieł o 1–2 hrywny za litr, natomiast cena autogazu w sieci OKKO wzrosła o 1 hrywnę i wynosi obecnie 64,90 hrywny. Średnie ceny benzyny A-95 i oleju napędowego wynoszą odpowiednio 88,99 hrywny i 102,44 hrywny za litr.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci UPG cena oleju napędowego spadła o 1 hrywnę za litr – do 99,90 hrywny za litr, a cena oleju napędowego klasy premium DP+ – o 1 hrywnę za litr, do 102,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny i autogazu pozostały bez zmian.

W sieci Okko cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr – do 64,90 hrywny za litr. Ceny benzyny i oleju napędowego pozostały na poprzednim poziomie. W sieci WOG olej napędowy i DP+ potaniały o 1 UAH/l – odpowiednio do 104,90 UAH/l i 107,90 UAH/l. Jednocześnie autogaz kosztuje 63,50 UAH/l.

W sieci Socar ceny oleju napędowego i autogazu pozostały bez zmian. Jednocześnie cena benzyny A-95 wzrosła o 4 hrywny za litr – do 95,90 hrywny za litr, a benzyny premium A-95+ – o 4 hrywny za litr, do 98,90 hrywny za litr.

W sieci „Ukrnafta” cena oleju napędowego spadła o 2 hrywny za litr – do 99,90 hrywny za litr, a oleju napędowego typu DP+ – o 2 hrywny za litr, do 101,90 hrywny za litr. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr – do 61,90 hrywny za litr.

W sieci KLO cena benzyny A-95 spadła o 50 kop./l – do 84,40 UAH/l, a benzyny premium A-95+ – o 1 UAH/l, do 91,60 UAH/l. Cena benzyny DP+ spadła o 2 UAH/l – do 105,90 UAH/l, benzyny A-100 – o 2 UAH/l, do 99,90 UAH/l, a A-92 – o 50 kop./l, do 83 UAH/l.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 spadła o 10 kop./l – do 85,94 hrywny/l, a oleju napędowego – o 88 kop./l, do 99,56 hrywny/l. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 5 kop./l – do 59,50 UAH/l.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 95,90 UAH/l. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego również odnotowano w sieci Socar – 106 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 109 hrywien za litr. Najdroższy gaz samochodowy sprzedaje się w sieci Okko – 64,90 hrywny za litr, podczas gdy najniższa cena tego rodzaju paliwa utrzymuje się w sieci „BRSM-Nafta” – 59,50 hrywny za litr.

Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają to warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują te warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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