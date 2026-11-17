17 listopada ceny oleju napędowego na stacjach benzynowych na Ukrainie spadły, natomiast ceny autogazu wzrosły
We wtorek, 17 listopada 2026 r., ukraińskie sieci stacji benzynowych skorygowały ceny paliw. Olej napędowy na niektórych stacjach paliw potanieł o 1–2 hrywny za litr, natomiast cena autogazu w sieci OKKO wzrosła o 1 hrywnę i wynosi obecnie 64,90 hrywny. Średnie ceny benzyny A-95 i oleju napędowego wynoszą odpowiednio 88,99 hrywny i 102,44 hrywny za litr.
Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci UPG cena oleju napędowego spadła o 1 hrywnę za litr – do 99,90 hrywny za litr, a cena oleju napędowego klasy premium DP+ – o 1 hrywnę za litr, do 102,90 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny i autogazu pozostały bez zmian.
W sieci Okko cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr – do 64,90 hrywny za litr. Ceny benzyny i oleju napędowego pozostały na poprzednim poziomie. W sieci WOG olej napędowy i DP+ potaniały o 1 UAH/l – odpowiednio do 104,90 UAH/l i 107,90 UAH/l. Jednocześnie autogaz kosztuje 63,50 UAH/l.
W sieci Socar ceny oleju napędowego i autogazu pozostały bez zmian. Jednocześnie cena benzyny A-95 wzrosła o 4 hrywny za litr – do 95,90 hrywny za litr, a benzyny premium A-95+ – o 4 hrywny za litr, do 98,90 hrywny za litr.
W sieci „Ukrnafta” cena oleju napędowego spadła o 2 hrywny za litr – do 99,90 hrywny za litr, a oleju napędowego typu DP+ – o 2 hrywny za litr, do 101,90 hrywny za litr. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr – do 61,90 hrywny za litr.
W sieci KLO cena benzyny A-95 spadła o 50 kop./l – do 84,40 UAH/l, a benzyny premium A-95+ – o 1 UAH/l, do 91,60 UAH/l. Cena benzyny DP+ spadła o 2 UAH/l – do 105,90 UAH/l, benzyny A-100 – o 2 UAH/l, do 99,90 UAH/l, a A-92 – o 50 kop./l, do 83 UAH/l.
W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 spadła o 10 kop./l – do 85,94 hrywny/l, a oleju napędowego – o 88 kop./l, do 99,56 hrywny/l. Jednocześnie cena autogazu wzrosła o 5 kop./l – do 59,50 UAH/l.
Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 95,90 UAH/l. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego również odnotowano w sieci Socar – 106 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 109 hrywien za litr. Najdroższy gaz samochodowy sprzedaje się w sieci Okko – 64,90 hrywny za litr, podczas gdy najniższa cena tego rodzaju paliwa utrzymuje się w sieci „BRSM-Nafta” – 59,50 hrywny za litr.
Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają to warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.
Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.
W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują te warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.