W Ukrainie ceny ogórków gwałtownie wzrosły i sięgają już 200 hrywien

Ceny ogórków na rynku ukraińskim znacznie wzrosły na dzień 16 listopada. Za kilogram warzyw żąda się nawet 200 hrywien.

W Ukrainie odnotowano gwałtowny wzrost cen ogórków, spowodowany zakończeniem sezonu w szklarniach foliowych oraz zmniejszeniem podaży na rynku.

Cena niektórych pozycji sięga już 200 hrywien za kilogram, podczas gdy minimalne ceny zaczynają się od 145–150 hrywien za kilogram.

Najwyższą cenę na stołecznym rynku hurtowym osiągają kolczaste ogórki z Uman z nowego zbioru – 200 hrywien za kilogram. Ogórki gładkie od tego samego dostawcy oraz ogórki kolczaste innych producentów kosztują po 160 UAH/kg. Najtańsza pozostaje produkcja importowana z Turcji, której cena wynosi 145–150 UAH/kg.

Informuje o tym serwis EastFruit.

Ile kosztuje mięso drobiowe na Ukrainie: aktualne ceny na 12 listopada.

Ceny hurtowe cebuli zwykłej na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują je po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Czytaj nas na