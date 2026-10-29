В Україні різко подорожчали тепличні огірки

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В Україні стрімко зросли ціни на тепличні огірки: за останній тиждень середня вартість овоча підвищилася на 32% і сягнула 55–80 грн за кілограм. Основними причинами стали прохолодна погода, скорочення пропозиції на ринку та активний попит з боку оптових покупців і торговельних мереж.

Прохолодні погодні умови, які охопили більшість регіонів країни, призвели до зменшення обсягів збору тепличних огірків. Через це пропозиція овоча на внутрішньому ринку скоротилася, що спровокувало зростання цін.

За останній тиждень обсяги збору огірків у вітчизняних теплицях зменшилися приблизно вдвічі. Через нестачу продукції фермери змушені продавати її переважно невеликими партіями.

Додатковими чинниками подорожчання стали відсутність імпортної альтернативи та високий попит з боку оптовиків і торговельних мереж.

Нині українські виробники відпускають тепличні огірки за ціною 55–80 грн/кг, або приблизно 1,22–1,78 долара за кілограм.

Таким чином, лише за тиждень середня вартість продукції зросла на 32%. Водночас, попри різке подорожчання, тепличні огірки в Україні в середньому на 34% дешевші, ніж у цей самий період торік.

Експерти припускають, що дефіцит на внутрішньому ринку може спонукати імпортерів уже наступного тижня розпочати закупівлі огірків за кордоном.

Поява імпортної продукції за нижчими цінами може стримати подальше подорожчання українських огірків. Водночас подальша динаміка вартості залежатиме від обсягів пропозиції, погодних умов і попиту з боку торговельних мереж та оптових покупців.

Про це повідомляє EastFruit.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Додамо, що в Україні за три дні подорожчали певні продукти.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

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