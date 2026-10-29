乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨

乌克兰温室黄瓜价格急剧上涨：过去一周，该蔬菜的平均价格上涨了32%，达到每公斤55至80格里夫纳。 主要原因包括天气转凉、市场供应减少，以及批发商和零售连锁店的需求旺盛。

覆盖该国大部分地区的凉爽天气导致温室黄瓜的采收量减少。因此，国内市场的黄瓜供应量缩减，从而引发了价格上涨。

过去一周，国内温室黄瓜的采收量减少约一半。由于产品短缺，农户被迫主要以小批量形式销售。

导致价格上涨的其他因素还包括缺乏进口替代品，以及批发商和零售连锁店的需求旺盛。

目前，乌克兰生产商温室黄瓜的出厂价为55–80格里夫纳/公斤，约合1.22–1.78美元/公斤。

由此可见，仅一周内，该产品的平均价格就上涨了32%。与此同时，尽管价格急剧上涨，但乌克兰温室黄瓜的平均价格仍比去年同期低34%。

专家推测，国内市场的供应短缺可能会促使进口商最早在下周就开始从国外采购黄瓜。

价格较低的进口产品涌入市场，可能会抑制乌克兰黄瓜价格的进一步上涨。不过，未来的价格走势将取决于供应量、天气条件以及零售连锁店和批发商的采购需求。

EastFruit报道了这一消息。

乌克兰温室番茄价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，平均比上周结束时上涨了14%。

此外，乌克兰部分食品在三天内价格有所上涨。

需要指出的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰浆果价格正在上涨。

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