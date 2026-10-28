在基辅，一只被警察在掩体中击中的牧羊犬接受了手术

在基辅，一只黑色牧羊犬接受了手术，该犬于10月27日在欧洲联盟大道94号一栋住宅楼的掩体中被一名警察击中。

手术持续了三个小时。这只狗的爪子遭受了严重的枪伤，导致关节附近的骨骼受损。这只动物需要接受长期治疗，并至少进行三个月的康复训练。

据动物保护人士称，子弹贯穿了狗的爪子，并击碎了骨头。手术中，医生对受损的肢体进行了修复。目前，这只狗需要持续的兽医监护和后续治疗。

将这只受伤动物接走并送往医院的该组织代表表示，这只狗对人和兽医都很温顺。

“我赶到现场后，独自走近这只狗，徒手给它戴上项圈，系好牵引绳，把它抱上车送往医院。完全靠我自己！没有武器，没有特殊装备，没有任何问题！”她写道。

动物保护人士还要求查明，为何在开枪后，既未为这只动物安排兽医救助，也未调动训犬师或动物保护专家，更未确保其安全送医。

该组织强调，目前最重要的是挽救这只狗的爪子。为此需要治疗和康复的资金。动物保护者呼吁有爱心的民众参与募捐。

此前有报道称，该事件发生于10月27日上午，地点位于欧洲联盟大道的某住宅楼内。据巡逻警察方面的说法，这只狗袭击了一名警员并咬伤了他的手。 与此同时，据动物保护人士称，该犬的主人和目击者坚称，执法人员在冲突中使用了武器。

事件的具体情况以及警察行为的合法性尚待核查。

消息来源：动物保护组织“普柳什卡”。

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