位于赫尔松州被占领的奥列什基市，已保持超过80小时的平静。停火状态仍在持续，期间未记录到任何违反停火的行为。

奥列什基是一座自2026年5月起就深陷真正人道主义灾难漩涡的城市，而最近几周，当地局势已变得简直难以忍受。 在一系列国际力量的斡旋下，尤其是美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的推动下，该前线地带终于达成了局部停火协议。 目的是为了运送药品和食品，疏散希望离开的人员，并进行排雷工作。 我们目前所见的情景，或许是这场全面战争爆发以来，最被低估、最未被深入反思、同时又最具说服力的画面之一。

早年，当弗拉基米尔·泽连斯基还只是总统候选人时，曾就顿巴斯问题发表过一句言论，因此遭到社会中激进派别的严厉批评：“只需停止开火就行了。” 但七年后，在全面战争期间，奥列什基的案例证明，这句话本质上是正确的。事实证明，只要停止开火，这确实行得通。

这段时间奥列什基究竟发生了什么？那里目前的局势如何？“奥列什基停火”的案例能否推广到其他前线？而整个事件从宏观层面又揭示了什么？ UA.News政治评论员尼基塔·特拉丘克与专家们共同探讨了这一问题。

奥列什基：一座几乎被摧毁的城市

自2022年2月24日全面入侵的第一天起，奥列什基便被俄军占领。战争爆发前，这里居住着约2.5万人。截至今日，仅剩约2000人。

这座城市已成为赫尔松州最大的悲剧之一。2023年6月，俄罗斯占领军炸毁了卡霍夫水电站——位于第聂伯河左岸的奥列什基镇被洪水彻底冲毁。 该市约90%的区域被淹没，所有基础设施均被彻底摧毁。



自那时起，奥列什基实际上已不再是通常意义上的城市。这里既没有天然气，也没有电力，更没有集中供水。水电站被炸毁后，就连饮用水源也消失了。 仅剩的一家医院已无法应对涌入的患者：药品和设备短缺，且由于无人机袭击，救护车无法安全抵达患者身边。

而从2026年5月起，局势演变成了真正的人道主义灾难。最后一次通过公路运输的食品补给还是在5月26日进行的。此后，道路被彻底布雷，补给就此中断。 人们竭尽所能求生：在露天篝火上做饭，在菜园里甚至在公寓里种植蔬菜，从供暖管道中取水等。 据当地人称，过去两个月里，人们甚至不得不靠吃草维生。那些试图徒步逃离的人，不得不穿越长达20多公里的布满地雷的“死亡之路”前往邻近的拉登斯克——而其中许多人不幸丧生。

乌克兰曾竭力提供力所能及的援助。有时能通过无人机运送人道主义物资。例如，仅在10月4日这一天，就向奥列什基运送了约四吨（！）包含食品和药品的物资。 但这仍然远远不够。此外，有证据表明，占领者会没收人道主义物资，甚至以“与基辅政权合作”为由惩罚领取者。而寒冬正在逼近。 情况已然明朗：滞留在奥列什基的约2000人，根本无法熬过这个冬天。

正因如此，奥列什基问题开始被提升到全球最高层面。此事已引起联合国和白宫行政当局的关注。就在那时，梅拉尼娅·特朗普开始着手处理此事。 10月23日，白宫宣布，第一夫人成功促成了乌克兰与俄罗斯之间仅涉及奥列什基的局部停火协议。停火协议于10月27日生效，并将持续至11月1日。

停火

如何运作：让生命重获生机的宁静

赫尔松地区目前发生的情况堪称史无前例。 据乌克兰最高议会人权事务专员德米特罗·卢宾采介绍，连续80多个小时以来，双方均未违反停火协议。这是自2022年以来持续时间最长的停火。

这在实践中意味着什么？首先是排雷：在奥列什基，清理路线的工作仍在进行，这些路线对于安全运送人道主义援助和疏散平民至关重要。 双方已准备了数十辆客运大巴。希望撤离的人可以自行选择去向：前往乌克兰控制区，或前往俄罗斯。对于决定留下来的人，将提供人道主义援助。

由于安全原因，无法通过第聂伯河直达奥列什基 ——河流及水道水域布有水雷——因此，经双方协商一致，希望前往乌克兰的平民唯一撤离路线是经由白俄罗斯和俄罗斯境内通行。 乌克兰人权专员卢比涅茨从白俄罗斯戈梅利飞往俄罗斯阿纳帕，以便从那里前往奥列什基，并亲自护送当地居民沿同一路线返回乌克兰：阿纳帕—戈梅利—乌克兰。 卢比涅茨正与他的俄罗斯同行雅娜·兰特拉托娃共同协调此次行动。 来自乌克兰、俄罗斯和美国三个国家的记者正在关注这一过程。当乌克兰代表团在俄罗斯的一家加油站用英语点咖啡时——这看起来完全超现实，但确实奏效了。

但这个故事中最感人且最具说服力的一环——是赫尔松。这座城市位于奥列什科的“正对面”（即第聂伯河的对岸），在此期间一直遭到俄军有计划地摧毁。 利用FPV无人机对平民进行“狩猎”、持续不断的炮击、爆炸——这些曾是赫尔松市民每天面临的现实。而如今，那里却一片死寂。

过去几天

里没有发生任何炮击——这座城市在字面意义上重获新生。多年来空无一人的街道上挤满了市民，道路上也行驶着车辆。 人们出门散步，开车去看望亲人，回到位于最危险地区的家中等等。在赫尔松的入口处，排起了长长的车龙。 当地人说：“感觉战争已经结束了。”这大概是对平凡的宁静所能带来的影响最贴切的描述：它几乎瞬间就让整个地区中心重获新生。

奥列

什科事件作为和平的典范：颠覆一切的悖论

而此刻，我们正接近整个事件的核心。奥列什科案不仅仅是一次重要的人道主义行动。 这是一个将这场战争所有关键意识形态叙事彻底颠覆的悖论。“对抗的存在主义”性质、其“永恒性”、“冲突的根本原因”、“法西斯基辅政权”等等 ——所有这些不过是某些意识形态的构造，旨在向民众解释为何必须无休止地作战。

但在奥列什基，我们看到了什么？我们看到，在美国的斡旋下，双方完全达成了协议。他们“只是停止了射击”。是的，在此之前经历了复杂的谈判、技术协调、行动配合等。 但归根结底，除了简单地停止开火，还能用什么方式来确保停火呢？

看，双方就这样停火了——结果什么坏事都没发生！天没有塌下来。宇宙也没有崩塌。 事实恰恰相反：赫尔松瞬间恢复了生机，在奥列什基度过了数月、在生存边缘经历地狱般煎熬的数千名居民终于松了一口气，排雷工作正在积极进行，疏散行动仍在继续，人道主义物资源源不断地运入城市。 在这段战线上，已经超过80小时无人受伤或阵亡，这让所有人受益。

这是一个绝妙且前所未有的范例，证明只要有政治意愿，一切皆有可能。战争可能在任何时刻、任何一瞬间就停止。 一切都取决于少数几人的决定——首先，当然是弗拉基米尔·普京。 只需停止开火，战争——作为一种持续的破坏和相互歼灭的过程——就会立即停止。随后将迎来数年艰难而紧张的政治谈判。但这比无休止地互相残杀要好上一千倍。

只要有这个意愿，只要存在政治意志，奥列什基就可能成为这场战争走向终结的开端。 这具有特殊的象征意义，因为占领军早在2月24日——入侵的第一天——就占领了这座城市，而4年半以来，当地局势已演变成人道主义灾难，当地居民甚至面临饿死之虞。 如果奥莱什基的案例能成为典范，停火能扩展到前线的其他区域，那将极具象征意义。

然而，所有人都心知肚明，这种情况不会发生。11月1日，在经历了几天令人欣喜的宁静与和平之后，双方极有可能重启炮击、破坏和相互杀戮。

但奥列什基局势所证明的关键在于——这一切都是完全人为制造的。只要双方下令停火，战争实际上可以在一秒钟内结束。 人们将不再丧生——而世界也不会因此崩塌。恰恰相反：所有人都将为最糟糕的时期终于过去而感到欣慰。

专家

观点

政治学家、乌克兰政治研究所所长鲁斯兰·博尔特尼克表示，他为奥列什基和赫尔松的居民，以及所有周边地区的居民感到无比高兴，因为那里至少恢复了几天和平。 这位专家指出，这一模式表明，许多此前被认为不可能的事情其实是可行的。

“各方就停火达成全面协议是可能的，完全停止交火且不发一枪也是可能的。由卢宾采率领的乌克兰政治代表团访问俄罗斯境内也是可能的——没有抗议，没有喧嚣，没有任何波澜。 只要具备政治意愿和政治可行性，一切皆有可能。 但必须明白，目前在赫尔松和奥列什基周边发生的大部分事情，本质上是一种面向特朗普、梅拉尼娅·特朗普、罗马教皇以及整个国际社会的表演。 在这场“表演”中，双方都试图把自己塑造成和平缔造者，和平解决的倡导者。他们以此来维护自己的公众形象、国际声誉和外交声望。

但从战略层面来看，目前无论是乌克兰还是俄罗斯，都尚未制定出共同认可、达成共识的停火方案。 因此，奥列什科夫斯基事件在其他前线区域重演的可能性存在，但要在美国政府及国际社会的参与下将其转化为全面的停火并停止战斗行动，几乎是不可能的。 尽管此次停火本身让人对双方未来仍能达成协议抱有希望。正如我们所见，从技术层面而言，双方确实有能力实现这样的停火。与此同时，也必须认识到，军方正在利用此次停火： 部队正在这些作战方向上集结、增援和整编，这可能导致停火结束后，在赫尔松和奥列什基地区局势进一步升级，”鲁斯兰·博尔特尼克确信道。

政治学家、“第三部门”中心主任安德烈·佐洛塔廖夫认为，奥列什基的停火清楚地表明了一个关键点：要结束战争，需要政治意愿和决心。 这不禁让人产生疑问：为何不从11月1日起在整个交战线全面停火？但问题恰恰出在政治意愿上。

“实际上，普京对结束战争并不感兴趣。虽然人们对我国总统是否打算‘熬过’特朗普任期也存有疑虑，但无论是泽连斯基还是普京，都不愿激怒这位美国领导人。 泽连斯基深知这可能会给国家带来极其严重的后果，而普京则有望获得一项潜在的“红利”——即解除制裁体系，这似乎正是美国谈判代表提出的建议。 或许正是这种希望——即与特朗普保持良好关系——确保了梅拉尼娅·特朗普此行的成功。事实上，过去几天里——未响起任何枪声。 乌克兰代表团首次踏足被占领土。这本身就是有力的证明。

普京终究倾向于达成他所期望的停战条件——那些会为乌克兰埋下定时炸弹的条件。 即让提出的和平条件看起来像是乌克兰的彻底投降，以此企图从内部瓦解乌克兰。届时，普京将拥有“最终解决乌克兰问题”的一切机会。 正因如此，11月1日恐怕难以迎来和平，而奥列什科事件的模式将沿整个交战线被复制。不过，奥列什科事件确实可能成为后续行动的范例——但这必须在政治决策通过之后。 “我认为，接下来不仅会有阿布扎比，还有深圳、迈阿密以及G20峰会。届时，或许会在通往和平的道路上取得一些进展，”这位专家指出。

安德烈·佐洛塔廖夫提醒道：美国人是非常务实的一群人。他们认为，如果问题无法彻底解决，就必须在微观层面推进具体案例。 确实，如果能达成政治解决方案，奥列什科案或许能成为在整个交战线停止敌对行动的范例。



总而言之，奥列什科案例或许是这场全面战争爆发以来最重要、最成功的“和平实验”。它证明了许多人曾不相信的事实：停火及其遵守完全有可能实现。 这并非理论上的可能，也不是纸面上的计划，而是在此时此地，在战线的具体区域，由具体的人们亲身实践——他们已经超过80小时没有听到爆炸声，没有受伤，也没有丧生。 “奥列什基停火”证明，“ simply stop shooting ”并非天真的口号，而是一种完全可行的方案。不仅如此：这或许是唯一可行的方案。

但这一案例同时也揭示了该过程的另一面——那悲剧性、反人道且完全不人道的另一面。即便所有人都看到和平是可能的、是行之有效的、能为成千上万的人带来缓解，但延长和平的政治意愿却缺失了。 遗憾的是，奥列什基将成为又一个明证：战争之所以持续，并非因为无法停止，而是因为根本没有人愿意停止它。

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