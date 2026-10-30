W okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim panuje cisza już od ponad 80 godzin. Trwa zawieszenie ognia i w tym czasie nie odnotowano żadnego naruszenia.

Oleszki to miasto, które od maja 2026 roku znajdowało się w epicentrum prawdziwej katastrofy humanitarnej, a w ostatnich tygodniach sytuacja tam stała się po prostu nie do zniesienia. Dzięki pośrednictwu szeregu podmiotów międzynarodowych, a przede wszystkim pierwszej damy USA Melanii Trump, udało się osiągnąć lokalne zawieszenie ognia na tym odcinku frontu. Celem jest umożliwienie dostarczenia leków i żywności, ewakuacji osób, które chcą opuścić miasto, oraz przeprowadzenia rozminowywania. To, co obecnie obserwujemy, jest prawdopodobnie jednym z najbardziej niedocenianych, niedostatecznie przemyślanych, a jednocześnie najbardziej wymownych obrazów w całym okresie trwania wojny na pełną skalę.

Kiedyś, będąc jeszcze tylko kandydatem na prezydenta, Wołodymyr Zełenski wypowiedział w sprawie Donbasu zdanie, za które został ostro skrytykowany przez radykalnie nastawioną część społeczeństwa: „Trzeba po prostu przestać strzelać”. Jednak siedem lat później, już w trakcie wielkiej wojny, przypadek Oleszek udowodnił, że w istocie to stwierdzenie było prawdziwe. Okazuje się, że można po prostu przestać strzelać i to naprawdę działa.

Co w ogóle działo się w Oleszkach przez cały ten czas, jaka jest tam obecnie sytuacja, czy można przenieść przykład „rozejmu w Oleszkach” na inne odcinki frontu i o czym ogólnie świadczy cała ta historia? Analityk polityczny UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami zgłębiał tę kwestię.

Oleszki: miasto, które niemal przestało istnieć

Oleszki zostały zajęte przez Rosjan już pierwszego dnia pełnej inwazji – 24 lutego 2022 roku. Przed wojną mieszkało tu około 25 tysięcy osób. Na dzień dzisiejszy pozostało około 2 tysięcy.

Miasto stało się jednym z największych miejsc tragedii w obwodzie chersońskim. W czerwcu 2023 roku rosyjscy okupanci wysadzili elektrownię wodną w Kachowce – a Oleszki, położone na lewym brzegu Dniepru, zostały dosłownie zmyte przez wodę. Miasto zostało zalane w około 90%, a cała infrastruktura uległa całkowitemu zniszczeniu.



Od tego czasu Oleszki praktycznie przestały być miastem w tradycyjnym rozumieniu. Nie było tu ani gazu, ani prądu, ani scentralizowanego zaopatrzenia w wodę. Po wysadzeniu elektrowni wodnej zniknęło nawet źródło wody pitnej. Pozostał tylko jeden szpital, ale nie był już w stanie poradzić sobie z napływem pacjentów: brakowało leków, sprzętu, a z powodu ataków dronów karetki nie mogły bezpiecznie dotrzeć do chorych.

A od maja 2026 roku sytuacja przerodziła się w prawdziwą katastrofę humanitarną. Ostatnia dostawa żywności transportem samochodowym miała miejsce jeszcze 26 maja. Potem drogi zostały ostatecznie zaminowane, a dostawy ustały. Ludzie radzili sobie, jak mogli: gotowali posiłki na ogniskach pod gołym niebem, uprawiali warzywa na ogródkach, a nawet w mieszkaniach, czerpali wodę z rur grzewczych itp. Według relacji mieszkańców przez ostatnie dwa miesiące ludzie jedli trawę. Ci, którzy próbowali wydostać się pieszo, pokonywali ponad 20 km zaminowaną „drogą śmierci” do sąsiedniego Radenska – i często ginęli.

Ukraina starała się jakoś pomagać. Czasami udawało się dostarczyć pomoc humanitarną za pomocą dronów. Tak, tylko w ciągu jednego dnia, 4 października, udało się wysłać do Oleszek około czterech ton (!) ładunku z żywnością i lekami. Jednak i tak było tego katastrofalnie za mało. Ponadto istnieją świadectwa, że okupanci odbierali pomoc humanitarną, a nawet karali tych, którzy ją przyjmowali, „za współpracę z reżimem kijowskim”. A przed nimi czekały mrozy. Stało się jasne: około 2000 osób, które pozostały w Oleszkach, po prostu nie przetrwa zimy.

Właśnie dlatego temat Oleszek zaczął zyskiwać na znaczeniu na najwyższym światowym szczeblu. Dotarł on do ONZ i do administracji Białego Domu. I właśnie wtedy zajęła się nim Melania Trump. 23 października Biały Dom ogłosił, że pierwszej damie udało się wynegocjować lokalne zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją, dotyczące wyłącznie Oleszek. Zawieszenie broni zaczęło obowiązywać 27 października i ma trwać do 1 listopada.



Jak działa rozejm: cisza, która przywraca życie

To, co dzieje się obecnie w obwodzie chersońskim, jest bezprecedensowe. Według pełnomocnika Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec, przez ponad 80 godzin z rzędu żadna ze stron ani razu nie naruszyła zawieszenia broni. Jest to najdłuższe zawieszenie broni od 2022 roku.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim rozminowywanie: w Oleszkach trwają prace nad oczyszczaniem tras niezbędnych do bezpiecznego dostarczania pomocy humanitarnej i ewakuacji ludności cywilnej. Po obu stronach przygotowano dziesiątki autobusów pasażerskich. Osoby, które zechcą wyjechać, będą mogły wybrać kierunek: na terytorium kontrolowane przez Ukrainę lub do Rosji. Dla tych, którzy zdecydują się pozostać, przewidziano pomoc humanitarną.

Ponieważ bezpośrednia droga do Oleszek przez Dniepr jest niemożliwa ze względów bezpieczeństwa — akwen rzeki i cieśniny są zaminowane — jedyną trasą uzgodnioną przez strony w celu ewakuacji ludności cywilnej, która chciała wyjechać na Ukrainę, stała się trasa przez terytorium Białorusi i Rosji. Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Lubinec wyleciał z białoruskiego Homla do rosyjskiej Anapy, aby stamtąd dotrzeć do Oleszok i osobiście eskortować ich mieszkańców z powrotem na Ukrainę tą samą trasą: Anapa – Homel – Ukraina. Lubinec koordynuje tę misję wraz ze swoją rosyjską koleżanką Janą Lantratową. Proces ten obserwują dziennikarze z trzech krajów: Ukrainy, Rosji i USA. Kiedy ukraińska delegacja w Rosji zamawia kawę po angielsku na jednej ze stacji benzynowych — wygląda to absolutnie surrealistycznie, ale działa.

Jednak jedną z najbardziej wzruszających i wymownych części tej historii jest Chersoń. Miasto, które znajduje się dosłownie „naprzeciwko” Oleszok (to drugi brzeg Dniepru), przez cały ten czas było metodycznie niszczone przez Rosjan. Polowania z dronów na ludzi, ciągłe ostrzały, wybuchy – to była codzienna rzeczywistość mieszkańców Chersoniu. A teraz panuje tam absolutna cisza.



W ciągu ostatnich kilku dni nie odnotowano ani jednego ostrzału – a miasto dosłownie ożyło. Ulice, które przez lata były puste, zapełniły się mieszkańcami, a drogi – samochodami. Ludzie wychodzą na spacery, jadą odwiedzić bliskich, wracają do swoich mieszkań w najbardziej niebezpiecznych dzielnicach i tak dalej. Przy wjeździe do Chersoniu tworzą się ogromne kolejki samochodów. Miejscowi mówią: „Wydaje się, że wojna się skończyła”. I to chyba najlepiej oddaje, co potrafi zwykła cisza: dosłownie niemal natychmiast przywraca do życia całe miasto obwodowe.



Oleshki jako model pokoju: paradoks, który wywraca wszystko do góry nogami

I właśnie tutaj dochodzimy do sedna całej tej historii. Przypadek Oleszków to nie tylko ważna operacja humanitarna. To paradoks, który wywraca do góry nogami wszystkie kluczowe narracje ideologiczne tej wojny. „Egzystencjalność” konfrontacji, jej „wieczność”, „pierwotne przyczyny konfliktu”, „faszystowski reżim kijowski” itp. — to wszystko nic więcej niż te czy inne konstrukcje ideologiczne, mające na celu wyjaśnienie społeczeństwu, dlaczego trzeba walczyć w nieskończoność.

Ale co widzimy w Oleszkach? Widzimy, że dzięki pośrednictwu USA strony w pełni doszły do porozumienia. „Po prostu przestały strzelać”. Tak, poprzedziły to skomplikowane negocjacje, uzgodnienia techniczne, koordynacja itp. Ale w rezultacie, jak jeszcze można zapewnić rozejm, jeśli nie po prostu przestając strzelać?

Strony po prostu przestały strzelać – i nic złego się nie stało! Niebo nie spadło na ziemię. Wszechświat nie uległ kolapsowi. Wręcz przeciwnie: Cherson natychmiast ożył, odetchnęły z ulgą tysiące mieszkańców Oleszok, którzy spędzili miesiące dosłownie w piekle, balansując na granicy przetrwania, aktywnie prowadzone są prace rozminowywania, trwa ewakuacja, a miasto jest zaopatrywane w pomoc humanitarną. Absolutnie wszyscy zyskują na tym, że już od ponad 80 godzin nikt nie odnosi ran ani nie ginie na tym odcinku frontu.

To wspaniały i absolutnie bezprecedensowy przykład, który dowodzi, że wszystko jest możliwe, jeśli istnieje na to wola polityczna. Wojna może się zakończyć dosłownie w każdej chwili, w każdej sekundzie. Wszystko zależy od decyzji kilku osób – a przede wszystkim, oczywiście, Władimira Putina. Wystarczy po prostu przestać strzelać, a wojna – jako proces ciągłego niszczenia i wzajemnego wyniszczania – zakończy się natychmiast. Potem nastąpią lata trudnych i pełnych napięcia negocjacji politycznych. Ale to tysiąc razy lepsze niż niekończące się wzajemne zabijanie się.

Gdyby była chęć, gdyby istniała wola polityczna, Oleszki mogłyby stać się początkiem końca tej wojny. Ma to szczególne znaczenie symboliczne, ponieważ okupanci zajęli miasto już 24 lutego, w pierwszym dniu inwazji, a po 4,5 roku sytuacja tam doprowadziła do katastrofy humanitarnej i śmierci miejscowej ludności z głodu. Byłoby symboliczne, gdyby właśnie przypadek Oleszki stał się przykładem, a zawieszenie broni rozszerzyło się na inne odcinki frontu.

Wszyscy jednak doskonale rozumieją, że tak się nie stanie. I 1 listopada, po kilku radosnych dniach ciszy i pokoju, strony najprawdopodobniej wznowią ostrzał, niszczenie i wzajemne zabijanie się.

Najważniejsze jednak, co pokazała sytuacja w Oleszkach, to fakt, że są to procesy całkowicie sztuczne. Wojnę można zakończyć dosłownie w ciągu jednej sekundy, po prostu wydając rozkaz obu stronom o zaprzestaniu ognia. Ludzie przestaną ginąć – i nic się nie stanie, świat się od tego nie zawali. Wręcz przeciwnie: wszyscy będą po prostu szczęśliwi, że najgorsze wreszcie minęło.



Opinie ekspertów

Politolog, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Polityki Rusłan Bortnik, mówi, że jest niezwykle zadowolony z powodu mieszkańców Oleszek i Chersonu, a także wszystkich sąsiednich terytoriów, że przynajmniej na kilka dni zapanował tam pokój. Model ten, zdaniem eksperta, pokazuje, że wiele z tego, co wcześniej uważano za niemożliwe, jest w rzeczywistości możliwe.

„Możliwe jest pełne porozumienie między stronami w sprawie rozejmu, możliwe jest również całkowite zawieszenie ognia bez ani jednego strzału. Możliwa jest również wizyta ukraińskiej delegacji politycznej pod przewodnictwem Lubinca na terytorium Rosji – bez protestów, bez zamieszania, bez niczego. Wszystko jest możliwe, jeśli istnieje wola polityczna i polityczna celowość. Trzeba jednak zrozumieć, że to, co obecnie dzieje się w okolicach Chersoniu i Oleszok, jest w znacznej mierze swego rodzaju pokazem dla Trumpa, dla Melanii Trump, dla Papieża Rzymskiego i dla całej społeczności międzynarodowej. Podczas tej demonstracji obie strony starają się uchodzić za orędowników pokoju, za zwolenników pokojowego rozwiązania. W ten sposób walczą o swoją publiczną, międzynarodową i dyplomatyczną reputację.

Jednak z strategicznego punktu widzenia ani Ukraina, ani Rosja nie wypracowały dziś wspólnych, opartych na konsensusie modeli zawieszenia broni. Dlatego powtórka z Oleszok na innych odcinkach frontu jest możliwa, ale przekształcenie tego w pełnoprawne zawieszenie broni i wstrzymanie działań wojennych przy udziale administracji amerykańskiej, a także społeczności międzynarodowej, jest niemal niemożliwe. Chociaż sam fakt tego zawieszenia broni budzi nadzieję, że w przyszłości strony jednak będą w stanie dojść do porozumienia. Jak widzimy, technicznie są one w stanie zrealizować takie zawieszenie broni. Jednocześnie należy również zrozumieć, że z tego zawieszenia broni korzystają siły zbrojne: siły koncentrują się, uzupełniają i odnawiają na tych kierunkach działań wojennych, co grozi jeszcze większą eskalacją po zakończeniu rozejmu w rejonie tego samego Chersonu i Oleszok” — jest przekonany Rusłan Bortnik.

Politolog, dyrektor centrum „Trzeci Sektor” Andrij Zolotariow uważa, że zawieszenie ognia w Oleszach wyraźnie pokazuje, co jest najważniejsze: aby zakończyć wojnę, potrzebna jest wola polityczna i chęć. Powstaje pytanie: dlaczego od 1 listopada nie zawiesić ognia na całej linii frontu? Jednak tutaj wszystko potyka się właśnie o tę samą wolę polityczną.

„W rzeczywistości Putin nie jest zainteresowany zakończeniem wojny. Istnieją pewne wątpliwości co do intencji naszego prezydenta, by przeczekać kadencję Trumpa, ale ani Zełenski, ani Putin nie chcą drażnić amerykańskiego przywódcy. Zełenski przekonał się, że może to mieć bardzo poważne konsekwencje dla kraju, a Putinowi może czekać korzyść w postaci zniesienia systemu sankcji, co, jak się wydaje, zaproponowali amerykańscy negocjatorzy. Prawdopodobnie właśnie to pragnienie – aby wszystko układało się dobrze z Trumpem – zapewniło sukces misji Melanii Trump. I rzeczywiście, od kilku dni nie padł ani jeden strzał. Po raz pierwszy ukraińska delegacja przybyła na terytorium okupowane. I to jest namacalny dowód.

Putin jest jednak skłonny osiągnąć pożądane przez siebie warunki zakończenia wojny – takie, które stanowiłyby dla Ukrainy bombę o opóźnionym działaniu. Tak, aby zaproponowane warunki pokoju wyglądały jak całkowita kapitulacja Ukrainy, z nadzieją, że to podkopie Ukrainę od wewnątrz. Wtedy Putin będzie miał wszelkie możliwości do „ostatecznego rozwiązania kwestii ukraińskiej”. Właśnie dlatego jest mało prawdopodobne, by 1 listopada zapanował pokój, a sprawa Oleszok zostanie powielona na całej linii frontu. Sprawa Oleszok rzeczywiście może stać się wzorem dla dalszych działań – ale dopiero po podjęciu decyzji politycznej. Myślę, że przed nami nie tylko Abu Zabi, ale także Shenzhen, Miami i szczyt G20. Wtedy być może nastąpią pewne postępy w kierunku pokoju” – zauważył ekspert.

Andrij Zolotariow przypomina: Amerykanie to bardzo pragmatyczni ludzie. Uważają, że jeśli problemów nie da się rozwiązać w całości, należy opracowywać konkretne przypadki na poziomie mikro. I rzeczywiście, jeśli zapadnie decyzja polityczna, przykład Oleszok może stać się wzorem dla zaprzestania działań wojennych na całej linii frontu.



Podsumowując, przypadek Oleszok to prawdopodobnie najważniejszy i najbardziej udany „eksperyment pokojowy” w całym okresie trwania wojny na pełną skalę. Udowodnił on to, w co wielu nie wierzyło: zawieszenie broni i jego przestrzeganie są całkowicie możliwe. Możliwe nie w teorii, nie w czyichś planach na papierze, ale tu i teraz, na konkretnym odcinku frontu, z konkretnymi ludźmi, którzy już od ponad 80 godzin nie słyszą wybuchów, nie odnoszą obrażeń i nie giną. „Rozejm w Oleszku” dowodzi, że „po prostu przestać strzelać” to nie naiwne hasło, ale w pełni skuteczna formuła. Co więcej: być może jest to jedyna skuteczna formuła.

Jednak ten sam przypadek ukazuje również inną – tragiczną, nieludzką, absolutnie niehumanitarną – stronę tego procesu. Nawet gdy wszyscy widzą, że pokój jest możliwy, że działa, że przynosi ulgę tysiącom ludzi – brakuje politycznej woli, by go przedłużyć. Oleszkowie staną się niestety kolejnym dowodem na to, że wojna trwa nie dlatego, że nie da się jej powstrzymać, ale dlatego, że po prostu nie chce się jej powstrzymać.

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