Меланія Трамп заявила про розмінування маршрутів до Олешок — RMF24

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що маршрути до тимчасово окупованих Росією — державою-агресором — Олешок у Херсонській області очистили від мін для безпечного проїзду гуманітарного конвою. За її словами, підготовка гуманітарної місії перебуває на завершальному етапі, а маршрути, погоджені Україною та Росією, очищено для руху.

Як повідомляє RMF24, конвой має доправити жителям Олешок продукти, воду, ліки та інші необхідні речі. За даними української влади, близько 2 тисяч мешканців міста, серед яких 50 дітей, не мають доступу до їжі та питної води.

Тимчасове припинення боїв

Минулого тижня Білий дім повідомив, що Україна та Росія — держава-агресор — погодили тимчасове припинення бойових дій в Олешках. Метою домовленості називали доставку гуманітарної допомоги та підготовку евакуації цивільних. Меланія Трамп також заявляла, що домовленість поширили за межі міста, аби конвої могли безпечно дістатися до жителів.

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Представники трьох країн прибули на місце

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що до пункту, звідки має розпочатися доставлення допомоги, прибули представники України, США та Росії. За його словами, наступний етап гуманітарної місії висвітлюватимуть медіа трьох країн, що має забезпечити «максимальну прозорість» процесу.

Раніше Білий дім заявляв, що до Олешок вирушать цивільні посадовці обох сторін, а поїздку також документуватиме знімальна група американського телеканалу Newsmax. За інформацією Financial Times, яку наводить RMF24, евакуйованих у межах локального припинення вогню можуть спершу доправляти до тимчасово окупованого Росією Криму або до Росії, а згодом — на підконтрольну Україні територію. Олешки розташовані приблизно за чотири кілометри від Херсона на лівому березі Дніпра.

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