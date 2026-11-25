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25 листопада оператори далекобійних засобів Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони (МРИК-ВКО). Він розташовувався у Смоленській області РФ та призначався для спостереження за повітряним і космічним простором.

Російська система могла виявляти крилаті ракети та малопомітні літальні апарати на відстані до 2500 км.

За даними української розвідки, комплекс був здатний виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також крилаті ракети на відстані до 2500 км. Отриману інформацію російські військові використовували для забезпечення роботи систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше OSINT-ресурси повідомляли, що 21 листопада було атаковано радіотехнічний вузол 821-го Головного центру розвідки космічної обстановки РФ. За попередніми даними, удару завдали понад 30 реактивних безпілотників, а радіолокаційна станція та штаб зазнали серйозних пошкоджень.

Саме цей комплекс забезпечував російські підрозділи ППО та ПРО інформацією про повітряну й космічну обстановку. Таким чином, його знищення послаблює можливості Росії своєчасно виявляти ракетні загрози.

Про це повідомив ГУР.

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