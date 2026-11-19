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Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» провели серію успішних ударів по високовартісних цілях російської окупаційної армії. Відео бойової роботи розвідників оприлюднила пресслужба ГУР МО.

За даними розвідки, ураження ворожих об’єктів відбулися наприкінці жовтня та на початку листопада 2026 року. Під прицілом українських операторів опинилися засоби протиповітряної оборони, системи зв’язку, об’єкти енергозабезпечення та логістика загарбників.

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Зокрема, спецпризначенці знищили або вивели з ладу зенітний ракетний комплекс «Тор-М1», станцію придушення супутникового зв'язку Starlink та ворожі антени зв’язку. Крім того, уражено бойові броньовані машини, мобільні вогневі групи, інженерну та військову автомобільну техніку разом із вантажівками, а також ємності з паливно-мастильними матеріалами та трансформатор на електропідстанції.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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