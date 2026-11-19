Żołnierze oddziału specjalnego Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy „Duchy” przeprowadzili serię udanych ataków na cenne cele rosyjskiej armii okupacyjnej. Nagranie z działań bojowych wywiadowców opublikowała służba prasowa GZR MO.

Według danych wywiadu, zniszczenie obiektów wroga miało miejsce pod koniec października i na początku listopada 2026 roku. Na celowniku ukraińskich operatorów znalazły się środki obrony przeciwlotniczej, systemy łączności, obiekty energetyczne oraz infrastruktura logistyczna najeźdźców.

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W szczególności żołnierze sił specjalnych zniszczyli lub unieruchomili przeciwlotniczy kompleks rakietowy „Tor-M1”, stację zakłócającą łączność satelitarną Starlink oraz wrogie anteny łącznościowe. Ponadto zniszczono bojowe pojazdy opancerzone, mobilne grupy ogniowe, sprzęt inżynieryjny i wojskowy wraz z ciężarówkami, a także zbiorniki z paliwami i smarami oraz transformator w podstacji elektrycznej.

Źródło: Główne Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 18 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 970 rosyjskich okupantów.

Na froncie w ciągu doby doszło do 205 starć, a na kierunku Pokrowskim zneutralizowano 80 okupantów.

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