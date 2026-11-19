Film: Oddział specjalny GUR „Primary” zniszczył rosyjski system obrony przeciwlotniczej „Tor” oraz stację zakłócającą sygnał Starlink
Żołnierze oddziału specjalnego Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy „Duchy” przeprowadzili serię udanych ataków na cenne cele rosyjskiej armii okupacyjnej. Nagranie z działań bojowych wywiadowców opublikowała służba prasowa GZR MO.
Według danych wywiadu, zniszczenie obiektów wroga miało miejsce pod koniec października i na początku listopada 2026 roku. Na celowniku ukraińskich operatorów znalazły się środki obrony przeciwlotniczej, systemy łączności, obiekty energetyczne oraz infrastruktura logistyczna najeźdźców.
W szczególności żołnierze sił specjalnych zniszczyli lub unieruchomili przeciwlotniczy kompleks rakietowy „Tor-M1”, stację zakłócającą łączność satelitarną Starlink oraz wrogie anteny łącznościowe. Ponadto zniszczono bojowe pojazdy opancerzone, mobilne grupy ogniowe, sprzęt inżynieryjny i wojskowy wraz z ciężarówkami, a także zbiorniki z paliwami i smarami oraz transformator w podstacji elektrycznej.
Źródło: Główne Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.
Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 18 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 970 rosyjskich okupantów.
Na froncie w ciągu doby doszło do 205 starć, a na kierunku Pokrowskim zneutralizowano 80 okupantów.
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