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Восени 2026 року спецпризначенці ГУР виявили схованку російських окупантів у Каховському лісі.

Загарбники використовували цей маршрут для проникнення в населені пункти поблизу Запоріжжя.

Схованку знайшли бійці батальйону «Братство» зі складу «Спецпідрозділу Тимура». Оскільки самих окупантів на місці не було, розвідники облаштували засідку та почали чекати на їхнє повернення.

ГУР оприлюднило відео, на якому показало, чим завершилася спроба загарбників просунутися в напрямку Запоріжжя.

Джерело: ГУР МО України.

Нагадаємо, окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил.

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