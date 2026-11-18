Осенью 2026 года спецназовцы ГУР обнаружили тайник российских оккупантов в Каховском лесу.

Захватчики использовали этот маршрут для проникновения в населенные пункты вблизи Запорожья.

Убежище обнаружили бойцы батальона «Братство» из состава «Спецподразделения Тимура». Поскольку самих оккупантов на месте не было, разведчики устроили засаду и стали ждать их возвращения.

ГУР обнародовало видео, на котором показало, чем завершилась попытка захватчиков продвинуться в направлении Запорожья.

Источник: ГУР МО Украины.

Напомним, оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также захватили документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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