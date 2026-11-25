Беспилотники Сил обороны Украины, вероятно, нанесли удар по российскому аэродрому «Саваслейка», расположенному примерно в 700 км от границы Украины. По данным социальных сетей, под удар могли попасть три истребителя МиГ-31 и два Су-34, однако Генштаб ВСУ пока не подтвердил эту информацию.

В ночь на 25 ноября украинские дроны добрались до аэродрома «Саваслейка» в Нижегородской области и, возможно, поразили пять самолетов ВС РФ, сообщили в Telegram-канале «Абсолютно надёжный источник», который пишет о диверсиях на российской территории. В результате атаки на «Саваслейку» были повреждены три МиГ-31, несущие «Кинжалы», и два Су-34, несущие КАБы, которыми наносят удары по позициям ВСУ и прифронтовым территориям.

Сообщение о поражении военных самолетов ВС РФ появилось в сети около 10 часов 25 ноября. Перечислены успешные операции прошлой ночью: атака на два НПЗ (Куйбышевский и Сизранский) и один аэродром («Саваслейка» в Нижегородской области РФ).

«Аэродром «Саваслейка» — поражены 3 МиГ-31 и 2 Су-34», — говорится в сообщении.

Указано, что на Куйбышевском НПЗ загорелись две установки первичной переработки нефти АВТ-4, АВТ-5, а также установка каталитического риформинга (перерабатывает низкокачественный бензин в качественное высокооктановое топливо для автомобилей). На Сизранском НПЗ — удар по АВТ-6, установке каталитического риформинга и по другому важному оборудованию. Оба завода — в Самарской области, на расстоянии более 1000 км от Украины.

Источник: «Абсолютно надёжный источник»

В ночь на 25 ноября раздались взрывы в районе нескольких промышленных объектов. Под ударом оказались Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, а также, предположительно, нефтеперекачивающая станция.

В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтетранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойл в Перми.

Также в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

Читай нас в